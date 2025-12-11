Ο Μάριος Ηλιόπουλος μίλησε ζωντανά μέσω βίντεο στα αποδυτήρια της ΑΕΚ πριν το ματς στη Σαμσούντα, δίνοντας το σύνθημα για μια μεγάλη εμφάνιση και νίκη!

Παρότι δίνει συνέχεια το «παρών» στα εκτός έδρας παιχνίδια της ΑΕΚ, ο Μάριος Ηλιόπουλος αυτή τη φορά λόγω ενός έκτακτου επαγγελματικού θέματος δεν μπόρεσε να ταξιδέψει στη Σαμσούντα για να βρεθεί δίπλα στην Ένωση στο ματς με τη Σάμσουνσπορ.

Ο ιδιοκτήτης της ΑΕΚ πριν το παιχνίδι και αυτό το σπουδαίο διπλό μίλησε σε όλη την ομάδα στα αποδυτήρια σε ζωντανή σύνδεση μέσω βίντεο. Ήταν δική του επιθυμία, αλλά και του Μάρκο Νίκολιτς να συμβεί αυτό, με τον Ηλιόπουλο με μια παθιασμένη ομιλία να δίνει το σύνθημα για τη νίκη στη Σαμσούντα!

«Σήμερα είναι μια ιδιαίτερα σημαντική μέρα για την οικογένειά μας. Μια μέρα που, με την προσπάθειά σας και το μαχητικό σας πνεύμα στο γήπεδο, μπορεί να γίνει ένα ορόσημο μεγάλης σημασίας.

Σήμερα θα βγείτε και θα αγωνιστείτε στο Στάδιο 19 Μαΐου στη Σαμσούντα, το οποίο αποτελεί μέρος της μητέρας πατρίδας, των ριζών της ΑΕΚ και του έθνους μας. Σε όλη τη διάρκεια της σεζόν έχετε όλοι δει την αγάπη, τον σεβασμό και την αφοσίωσή μου προς εσάς, τον προπονητή και την ομάδα.

Ως πνευματικός πατέρας αυτής της οικογένειας, καθώς όλοι είστε τόσο νέοι και εύλογα θα μπορούσατε να είστε γιοι μου. Βγείτε στο γήπεδο με θάρρος, επιμονή, υπομονή και πάθος. Παλέψτε και φέρτε τη νίκη. Θυμηθείτε τα 3 Π... επιμονή, υπομονή και πάθος (σ.σ persistence, patience and passion στα αγγλικά).

Πέρα από εσάς, αυτοί που το χρειάζονται είναι ο λαός της ΑΕΚ, αλλά και όλη η Ελλάδα. Μπορείτε να το κάνετε, κάντε το πραγματικότητα», ήταν τα λόγια του Ηλιόπουλου προς τους παίκτες της Ένωσης.