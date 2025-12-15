Η πανέμορφη ΑΕΚ του Νίκολιτς και η έκρηξη του «Λιούμπι»

Ο Δημήτρης Βέργος γράφει για την ΑΕΚ του Μάρκο Νίκολιτς που γίνεται απολαυστική και για τον Ρόμπερτ Λιούμπισιτς που μας έκανε να τρίβουμε τα μάτια μας στο Αγρίνιο.

Εδώ και αρκετές εβδομάδες, η ΑΕΚ παιχνίδι με παιχνίδι βελτιώνεται και δημιουργεί όμορφα συναισθήματα σε όλους τους φίλους της που χαίρονται να την απολαμβάνουν. Και όλα αυτά κόντρα στις αρκετές και σημαντικές απουσίες που είχε να αντιμετωπίσει σε αυτό το διάστημα, σε συνδυασμό και με την κόπωση από τα συνεχόμενα απαιτητικά παιχνίδια αλλά και από τα ταξίδια. Η πρόοδος που παρουσιάζει η ΑΕΚ τόσο στον τρόπο ανάπτυξης με υπομονή και ποδόσφαιρο συνεργασίας, όσο και στον τομέα της έντασης είναι αξιοσημείωτη και αυτό το πιστώνεται ο Μάρκο Νίκολιτς.

Ο Σέρβος προπονητής μετά την τεράστια επιτυχία του καλοκαιριού με την πρόκριση στη League Phase του Conference League έχει φτάσει πλέον τον Δεκέμβριο να παρουσιάζει μια ομάδα που παίζει ωραία μπάλα, είναι ανταγωνιστική καθώς διατηρείται μέσα στη μάχη της κορυφής, ενώ παράλληλα είναι κοντά στο να εξασφαλίσει και την απευθείας πρόκριση στους 16 της ευρωπαϊκής διοργάνωσης που συμμετέχει.

Ο Νίκολιτς φτιάχνει ένα σύνολο που χαίρεσαι να το βλέπεις

Ο Νίκολιτς βάζει τη σφραγίδα του σε μια ΑΕΚ που σε κάνει να αδημονείς για να την ξαναδείς. Οι κιτρινόμαυροι εξελίσσονται, χτίζουν συνεχώς πάνω στις εμφανίσεις τους, αντλούν ολοένα και περισσότερη αυτοπεποίθηση από το νικηφόρο σερί τους και παρουσιάζουν ένα σύνολο που σφύζει από υγεία. Πάνω στο χορτάρι του γηπέδου του Παναιτωλικού είδαμε την ΑΕΚ να κρύβει την μπάλα στο passing game και να χαίρεται το παιχνίδι. Βρίσκοντας παράλληλα για άλλη μια φορά το τελευταίο διάστημα αποτελεσματικότητα, κάτι που δεν είχε στο μεγαλύτερο μέρος της σεζόν ως τώρα και της είχε κοστίσει. Και μάλιστα σκοράροντας πέντε τέρματα σε μια δύσκολη επαρχιακή έδρα. Ακόμα ένα δείγμα στη συνολική πρόοδο που παρουσιάζει η ΑΕΚ από τον Νοέμβριο μέχρι σήμερα.

Το έργο του Νίκολιτς φαίνεται παράλληλα και στη νοοτροπία με την οποία παρουσιάζεται το σύνολό του μέσα στο γήπεδο. Η νοοτροπία του νικητή που είχε ξεθωριάσει, με τον Νίκολιτς έχει επανέλθει καθώς ο Σέρβος τεχνικός φροντίζει να «ποτίζει» το μυαλό των παικτών του με κάτι που μπορεί να μοιάζει εκ πρώτης όψεως απλό, αλλά δεν είναι. Για τον Νίκολιτς το επόμενο παιχνίδι ανεξαρτήτως αντιπάλου και διοργάνωσης είναι «συναγερμός». Και οι ποδοσφαιριστές του το αντιλαμβάνονται απόλυτα και το βγάζουν μέσα στο γήπεδο. Δεν είναι τόσο εύκολο όσο ακούγεται καθώς άνετα μετά από μεγάλες νίκες όπως αυτές σε Φλωρεντία και Σαμσούντα η συγκέντρωση θα μπορούσε να είχε χαθεί. Κι εδώ όχι μόνο δεν συνέβη, αλλά οι κιτρινόμαυροι αντιμετώπισαν με απόλυτη σοβαρότητα τα ματς που ακολούθησαν σαν τελικούς.

Η μεταμόρφωση του Λιούμπισιτς και το κρίσιμο ματς της Πέμπτης

Το πρόσωπο που μας έκανε να τρίβουμε τα μάτια μας στο Αγρίνιο δεν είναι άλλο από τον Λιούμπισιτς. Γιατί μπορεί η άψογη εμφάνιση που είδαμε χθες από την ΑΕΚ να είναι αποτέλεσμα της ομαδικής δουλειάς, ωστόσο αυτός που ήταν ο αδιαμφισβήτητος πρωταγωνιστής της εμφατικής επικράτησης ήταν ο Αυστροκροάτης χαφ. Συμμετοχή στο γκολ του Πινέδα από την αρχή ως το τέλος της φάσης, στρώσιμο ακριβείας στην ασίστ στο γκολ του Ζοάο Μάριο, φοβερό τελείωμα στο πρώτο του γκολ και μερικά λεπτά αργότερα το δεύτερο προσωπικό του τέρμα.

Ήταν μία έκρηξη από έναν παίκτη που έμοιαζε να έχει χάσει το στοίχημα μετά από τόσες ευκαιρίες που είχε πάρει. Ο Νίκολιτς είχε διακρίνει ότι θα μπορούσε να αποκομίσει πράγματα από τον Λιούμπισιτς στη συγκεκριμένη θέση και στον συγκεκριμένο ρόλο στα δεξιά και εκείνος έβγαλε όλα τα χαρακτηριστικά που τον συνόδευαν πάντα ως παίκτη. Καθώς είναι η γενικότερη παρουσία του στο παιχνίδι με τις κινήσεις του με ή χωρίς την μπάλα. Αυτά ήταν λες και τα κράταγε μέσα του. Το ζητούμενο πλέον είναι να αποκτήσει και διάρκεια για να αποτελέσει μια «μεταγραφή» και να μπει κι αυτός δυναμικά στην εξίσωση ενός συνόλου που βγάζει θετική αύρα και συνεχώς βελτιώνεται.

Όμως τα πόδια στη γη και το μυαλό στο κεφάλι, όπως είπε και ο Νίκολιτς μετά το εντυπωσιακό 0-5 στο Αγρίνιο. Γιατί ακολουθεί ένα κρίσιμο ευρωπαϊκό παιχνίδι την Πέμπτη στη Νέα Φιλαδέλφεια με την Κραϊόβα για τον μεγάλο στόχο του πλασαρίσματος στην πρώτη οκτάδα της League Phase του Conference League. Ήδη ο Νίκολιτς μετά το τέλος του αγώνα με τον Παναιτωλικό φρόντισε να κρατήσει τους παίκτες του σε εγρήγορση για αυτό που ακολουθεί, όπως ακριβώς έκανε μέχρι τώρα σε αυτό το διάστημα των σερί νικών. Σημαντικό να δούμε και ο Νίκολιτς σε ποιους παίκτες μπορεί να υπολογίζει γιατί και ο Ρέλβας είχε τις ενοχλήσεις του από το πρώτο μέρος και σε συνδυασμό με το γεγονός ότι ο Μουκουντί είναι αμφίβολος σίγουρα δημιουργεί μια ανησυχία για το δίδυμο στην άμυνα.