Νικολακόπουλος: «Ο Καμπελά βρίσκεται σε επαφές με γαλλική ομάδα, μου ταιριάζει να είναι η Ναντ»

Ο Κώστας Νικολακόπουλος αναφέρθηκε στους «Galacticos» για το θέμα του Ρεμί Καμπελά, λέγοντας ότι όντως έχει επαφή με γαλλική ομάδα.

Στη Γαλλία ανέφεραν πως ο Ρεμί Καμπελά ψάχνεται να αποχωρήσει τον ερχόμενο Γενάρη, με τον ίδιο να έχει έρθει σε συμφωνία με τη Ναντ προκειμένου να επιστρέψει στη χώρα του.

Ο Κώστας Νικολακόπουλος μίλησε για το θέμα στους «Galacticos» και παραδέχθηκε ότι όντως ο 35χρονος μεσοεπιθετικός βρίσκεται σε επαφές με γαλλική ομάδα και του ταιριάζει το γεγονός ότι αυτός ο σύλλογος είναι η Ναντ.

Μάλιστα, τόνισε πως τον τιμάει τον Γάλλο η κίνηση να «σπάσει» το συμβόλαιο του με τους Πειραιώτες που είναι για ακόμα 1,5 χρόνο ώστε να επιστρέψει στη Γαλλία, καθώς θα μπορούσε να... κάτσει στη συνεργασία που έχει με την ομάδα.

«Ο Καμπελά είναι σε επαφές με γαλλική ομάδα, αλλά μου κολλάει πολύ να είναι η Ναντ. Οπότε ταιριάζει. Είναι προς τιμήν του γιατί έχει 1,5 χρόνο ακόμα συμβόλαιο και θα μπορούσε να κάτσει στο συμβόλαιό του», είπε χαρακτηριστικά.