Τέλος από την Αλ Καντσία ο Μίτσελ
Ο άλλοτε τεχνικός του Ολυμπιακού, Μίτσελ Γκονθάλεθ, αποτελεί παρελθόν από τον πάγκο της Αλ Καντσία, μετά από σχεδόν δύο μίση χρόνια παρουσίας, με την ομάδα από την Σαουδική Αραβία να προχωράει σε αυτήν την κίνηση στο πλαίσιο μιας «προγραμματισμένης διαδικασίας αναθεώρησης υπό την ηγεσία της εκτελεστικής διοίκησης».
Gracias❤️
Thank you @MichelGonzalez for everything 🤝🏻#AlQadsiah pic.twitter.com/hxQN7DHVvm— AlQadsiah Saudi Club (@AlQadsiahEN) December 14, 2025
Η απόφαση αυτή έγινε γνωστή σήμερα το πρωί, με τον σύλλογο να εκδίδει μία ανακοίνωση στην επίσημη ιστοσελίδα της με τους λόγους που προχώρησε στην λύση της συνεργασίας με τον Ισπανό προπονητή.
«Η Αλ Καντσία επιβεβαίωσε σήμερα ότι συμφώνησε να χωρίσει τους δρόμους της με τον προπονητή της ανδρικής ομάδας ποδοσφαίρου, Μίτσελ. Αυτή η απόφαση είναι το αποτέλεσμα μιας προγραμματισμένης διαδικασίας αναθεώρησης υπό την ηγεσία της εκτελεστικής διοίκησης και του διοικητικού συμβουλίου του συλλόγου, που επικεντρώνεται στη διασφάλιση της συνεχούς προόδου της ομάδας σε ευθυγράμμιση με τις μακροπρόθεσμες φιλοδοξίες και τους στρατηγικούς στόχους του συλλόγου».
🚨 ¡Julián Quiñones se queda sin entrenador! Al-Qadsiah anuncia salida de Míchel González ❌— La Afición (@laaficion) December 14, 2025
📎 Más detalles acá: https://t.co/SSxe1v5gyh pic.twitter.com/WdsljLoY6S
Η Αλ Καντσία, με την οποία ο Μίτσελ πέτυχε την άνοδο στην πρώτη κατηγορία της Σαουδικής Αραβίας, αναζητεί τον νέο της τεχνικό, καθώς το πρωτάθλημα εκεί ξεκινάει σε μία εβδομάδα έπειτα από την διακοπή του Νοεμβρίου και σύμφωνα με το «The Athletic» ο επικρατέστερος αντικαταστάτης είναι ο πάλαι ποτέ τεχνικός της Λίβερπουλ και της Σέλτικ, Μπρένταν Ρότζερς.
🚨 Al Qadsiah close to agreement with Brendan Rogers to become new head coach. 52yo available after Celtic exit + travelling over as work continues to finalise deal. Ambitious Aramco-owned #AlQadsiah 5th in #SPL & move to new stadium in 2026 @TheAthleticFC https://t.co/WKju0GgWI2— David Ornstein (@David_Ornstein) December 15, 2025
