Τέλος από την Αλ Καντσία ο Μίτσελ

Ο πρώην προπονητής του Ολυμπιακού, Μίτσελ Γκονθάλεθ, αποτελεί παρελθόν από τον πάγκο της Σαουδαραβικής Αλ Καντσία.

Ο άλλοτε τεχνικός του Ολυμπιακού, Μίτσελ Γκονθάλεθ, αποτελεί παρελθόν από τον πάγκο της Αλ Καντσία, μετά από σχεδόν δύο μίση χρόνια παρουσίας, με την ομάδα από την Σαουδική Αραβία να προχωράει σε αυτήν την κίνηση στο πλαίσιο μιας «προγραμματισμένης διαδικασίας αναθεώρησης υπό την ηγεσία της εκτελεστικής διοίκησης».

Η απόφαση αυτή έγινε γνωστή σήμερα το πρωί, με τον σύλλογο να εκδίδει μία ανακοίνωση στην επίσημη ιστοσελίδα της με τους λόγους που προχώρησε στην λύση της συνεργασίας με τον Ισπανό προπονητή.

«Η Αλ Καντσία επιβεβαίωσε σήμερα ότι συμφώνησε να χωρίσει τους δρόμους της με τον προπονητή της ανδρικής ομάδας ποδοσφαίρου, Μίτσελ. Αυτή η απόφαση είναι το αποτέλεσμα μιας προγραμματισμένης διαδικασίας αναθεώρησης υπό την ηγεσία της εκτελεστικής διοίκησης και του διοικητικού συμβουλίου του συλλόγου, που επικεντρώνεται στη διασφάλιση της συνεχούς προόδου της ομάδας σε ευθυγράμμιση με τις μακροπρόθεσμες φιλοδοξίες και τους στρατηγικούς στόχους του συλλόγου».

Η Αλ Καντσία, με την οποία ο Μίτσελ πέτυχε την άνοδο στην πρώτη κατηγορία της Σαουδικής Αραβίας, αναζητεί τον νέο της τεχνικό, καθώς το πρωτάθλημα εκεί ξεκινάει σε μία εβδομάδα έπειτα από την διακοπή του Νοεμβρίου και σύμφωνα με το «The Athletic» ο επικρατέστερος αντικαταστάτης είναι ο πάλαι ποτέ τεχνικός της Λίβερπουλ και της Σέλτικ, Μπρένταν Ρότζερς.

