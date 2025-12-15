Ο Ντέσερς είναι μέσα σε γκολ του Παναθηναϊκού κάθε 74 λεπτά!

Ο Σίριλ Ντέσερς υπενθύμισε στο παιχνίδι με τον Βόλο το πόσο διαφορετική θα ήταν η ζωή του Παναθηναϊκού αν δεν είχε τραυματιστεί στην Ελβετία.

Στο πρωτάθλημα 182 λεπτά. Στο Europa League, μόλις 20 και στο Κύπελλο Ελλάδος 92. Οκτώ συμμετοχές. Τρεις ως βασικός. Πέντε ως αλλαγή. Ο Παναθηναϊκός μέσα σε όλα τα δικά του ποδοσφαιρικά στραβά των τελευταίων ετών, έχει και τις συγκυρίες απέναντί του. Οι παραπάνω αριθμοί αποτελούν την αγωνιστική παρουσία του Σίριλ Ντέσερς στη κορυφή της επίθεσης. Η άτυχη στιγμή στη Βέρνη μέσα Σεπτεμβρίου και ο τραυματισμός από την σύγκρουση με τον Μπαρτλομιέι Ντραγκόφσκι στέρησε από το Τριφύλλι τον σέντερ φορ που αποκτήθηκε το καλοκαίρι για να καλύψει το κενό του Φώτη Ιωαννίδη και να υπενθυμίσει στο κλαμπ το πως είναι να διαθέτει... killer για πρώτη φορά μετά την φυγή του Μάρκους Μπεργκ για την Αλ Αίν το καλοκαίρι του 2018.

Μέσα σε γκολ κάθε 74 λεπτά

Ακόμη κι έτσι, δίνοντας μία μικρή γεύση και όχι διάρκεια λόγω του τραυματισμού, ο Νιγηριανός στράικερ έχει δημιουργήσει προσδοκίες για την συνέχεια, η παρουσία του δίνει την ελπίδα πως μέσα στο 2026 και όταν επιστρέψει από το Κόπα Άφρικα, θα μπορέσει να γίνει σημείο αναφοράς για την φετινή έκδοση που τόσο έχει ταλαιπωρηθεί από τις αλλαγές προπονητών.

Ο έμπειρος φορ είναι μέσα σε γκολ του Παναθηναϊκού κάθε 74 λεπτά! Συγκεκριμένα έχει σκοράρει 3 φορές. Απέναντι στη Καλλιθέα, τον Ολυμπιακό και τον Βόλο. Όλα τα τέρματα στη Λεωφόρο, όλα ως βασικός. Παράλληλα, στην αναμέτρηση με την θεσσαλική ομάδα, κέρδισε με ατομική ενέργεια το πέναλτι που μετέτρεψε σε γκολ ο Τάσος Μπακασέτας, δίνοντας κατά κάποιον τρόπο μία ασίστ σε συμπαίκτη του.

Ο τρόπος παιχνιδιού

Στο παιχνίδι με τον Βόλο, ο 31χρονος άσος θύμισε κάποια από τα βασικά προτερήματά του, κάποιους από τους τρόπους με τους οποίους βγάζει το ψωμί του στο ''9''. Το να δημιουργεί χώρο στον εαυτό του, συνήθως με αλλαγή κατεύθυνσης και να σουτάρει είναι μέσα στις κινήσεις του. Όπως, φυσικά, οι κινήσεις στο όριο του οφ-σάιντ, ανάμεσα στους στόπερ για να βγει στη πλάτη της άμυνας. Η συνεργασία που είχε με τον Μπακασέτα ήταν πολύ καλή, με τον αρχηγό του Τριφυλλιού να προσπαθεί αρκετές φορές να του δώσει την μπάλα κάθετα και στον χώρο.

Η απόδοσή του στο δεύτερο μέρος έπεσε όπως ήταν λογικό, καθώς δεν έχει ακόμη ρυθμό και δεν πρέπει να ξεχνάμε πως στη φυσική του κατάσταση δεν είναι ακόμη στο 100%, για αυτό απόλυτα ορθά ο Ράφα Μπενίτεθ δεν τον είχε στην αποστολή για το παιχνίδι της περασμένης Πέμπτης με την Βικτόρια Πλζεν. Εξάλλου, οι μετρήσεις και η εικόνα των αριθμών οδήγησαν τον Ισπανό τεχνικό στη συγκεκριμένη απόφαση.

Η συγκλονιστική περσινή επίδοση

Μιλώντας για συνεισφορά, τα όσα έκανε πέρσι στη Ρέιντζερς, θα πρέπει να αποτελούν τον οδηγό του.

Ο Ντέσερς που είναι αξιόλογος και με διάρκεια σκόρερ, κατάφερε να ολοκληρώσει την τελευταία του χρονιά στο Ibrox, πετυχαίνοντας 29 γκολ και μοιράζοντας 6 ασίστ.

Ήταν μέσα σε γκολ των Gers κάθε 95 λεπτά, δηλαδή σχεδόν ανά παιχνίδι, είτε έστελνε την μπάλα στο πλεκτό είτε δημιουργούσε ένα γκολ για το σύνολο.