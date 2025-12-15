Ο οργανισμός του Φαμπιάνο Λέισμαν δείχνει να ανταποκρίνεται στη συντηρητική αγωγή και είναι πιθανό να αποφύγει το χειρουργείο στους κοιλιακούς προσαγωγούς.

Στο τσουνάμι κυκεώνα των αρνητικών ειδήσεων, λόγω των διαδοχικών τραυματισμών, προέκυψε και κάτι ελπιδοφόρο καθώς είναι αρκετά πιθανό, ο Φαμπιάνο Λέισμαν, να μη χρειαστεί να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση. Ο Βραζιλιάνος κεντρικός αμυντικός ταλαιπωρείται από το σύνδρομο κοιλιακών προσαγωγών και απέχει από την αγωνιστική δράση εδώ και περίπου δύο μήνες. Σε περίπτωση που περάσει την πόρτα του χειρουργείου θα λείψει γι’ ακόμη τρεις μήνες, αλλά οι τελευταίες εξετάσεις έδειξαν την ανταπόκριση του οργανισμού του στη συντηρητική αγωγή στην οποία υποβάλλεται.

Αυτό δεν σημαίνει ότι θα είναι διαθέσιμος για τον εκτός έδρας αγώνα με τον Αστέρα Τρίπολης, αλλά στις αρχές του 2026 θα μπει στο rotation της ομάδας. Προφανώς θα χρειαστεί η διαχείριση του Βραζιλιάνου στόπερ και σε καμία περίπτωση η επιβάρυνσή του μέσα από τη συμμετοχή του σε διαδοχικούς αγώνες.