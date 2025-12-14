Ο Μπενίτεθ εξήγησε τους λόγους που έπεσε η απόδοση του Παναθηναϊκού στο δεύτερο μέρος

Τα λόγια του Ράφα Μπενίτεθ στην συνέντευξη Τύπου μετά τον αγώνα με τον Βόλο και την οριακή νίκη του Παναθηναϊκού.

Ο Ράφα Μπενίτεθ ζήτησε για ακόμη μια φορά χρόνο στην συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε του αγώνα με τον Βόλο, όπου οι «πράσινοι» νίκησαν με 2-1, τονίζοντας πως ήταν κάτι που είχε πει από την αρχή πως θα χρειαστεί.

Ο Ισπανός τεχνικός έμεινε ικανοποιημένος από την εικόνα της ομάδας στο πρώτο μέρος ενώ εξήγησε και που θεωρεί πως οφείλεται η πτώση της απόδοσής της στο δεύτερο ημίχρονο αναφερόμενος στα εύκολα λάθη που έκανε η ομάδα του στην επίθεση, την καλή κυκλοφορία του Βόλου που έσπασε το πρέσινγκ και την αβεβαιότητα που δημιούργησε η κατάσταση αυτή.

Ακόμη εξήγησε πως νιώθει «αδικημένος» που θα πρέπει να χάσει τους Λαφόν και Ντέσερς για το Copa Africa, όμως είναι κάτι για το οποίο δεν μπορεί να πράξει τίποτα.

Αναλυτικά τα όσα είπε ο Ράφα Μπενίτεθ

Για την διαφορά στην απόδοση στα δύο ημίχρονα:

«Νομίζω πως ήταν προφανής η κατάσταση αυτή. Κάναμε ένα πολύ καλό πρώτο μέρος. Υψηλός ρυθμός, ευκαιρίες, σκοράροντας γκολ. Ότι περιμένει κανείς σ' ένα εντός έδρας ματς. Μετά μπορούμε να αναλύσουμε γιατί δεχθήκαμε το πρώτο γκολ, αλλά και γιατί δεν είχαμε τον έλεγχο στο δεύτερο μέρος.

Το καλό πράγμα με τις νίκες είναι ότι μπορείς να αναλύεις τις νίκες με ηρεμία, χωρίς να υποφέρεις. Οπότε θα κρατήσουμε τα θετικά του πρώτου μέρους και θα αναλύσουμε τα λάθη μας στο δεύτερο μέρος.-

Θα ρωτήσω κι εγώ μια ερώτηση. Όταν ήρθαμε υπήρχε μια προσδοκί-α, όμως είπαμε ότι χρειαζόμαστε χρόνο. Έχουμε κάνει 8-2-2. Δεν είμαστε δώ καν δύο μήνες. Ακόμα θέλουμε χρόνο. Δεν είμαστε ικανοποιημένοι, αλλά μπορώ να δω τα θετικά. Υπάρχει χώρος για βελτίωση. Καταλαβαίνω όλες τις σκέψεις πως πρέπει να είμαστε καλύτεροι απ' ότι δείξαμε στο δεύτερο μέρος. Βελτιώνουμε μερικά πράγματα και πρέπει να τα βελτιώσουμε κι άλλο. Έχει δύο πλευρές το νόμισμα. Το κλαμπ κάνει μεγάλη προσπάθεια. Θα συνεχίσουμε να αλλάζουμε πράγματα. Έχουμε πολλά συνεχόμενα ματς που θέλουμε να κερδίσουμε για να εξασφαλίσουμε χρόνο».

Για την ανασφάλεια μετά το 2-1:

«Το γήπεδο ήταν γρήγορο και βοηθούσε το παιχνίδι. Ο αντίπαλος έπαιζε επιθετική άμυνα. Όταν δίνεις εύκολα την μπάλα στον αντίπαλο όπως κάναμε εμείς θα κινδυνέψεις. Θα γίνει νευρικός. Αυτό διογκόθηκε όταν αυτή η κατάσταση δεν σταματούσε. Όσον αφορά το επιθετικό πρέπει να τους δώσουμε τα εύσημα. Είχαμε μικροκαμωμένους παίκτες που άλλαζαν ωραία την μπάλα και μας έσπαγαν πολλές φορές την πίεση κι έτσι κατάφερναν να μας πάνε κοντά στην εστία μας».

Για τα νεκρά διαστήματα στο δεύτερο μέρος:

«Πρέπει να δώσουμε κρέντιτ και στον αντίπαλο. Εμείς από την δική μας πλευρά κάναμε λάθη στην κυκλοφορία μας. Πρέπει να το βελτιώσουμε ή να βρεθεί άλλη λύση. Κάναμε λάθη εύκολα στο επιθετικό μας κομμάτι. Δυσκολευόμασταν να πιέσουμε, γιατί είχαν καλή κυκλοφορία. Όλα αυτά μαζί μας δημιούργησαν την δυσκολία που είδατε».

Για το Copa Africa και τους Λαφόν-Ντέσερς:

«Είναι άδικο, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι γι' αυτό. Μου έχει συμβεί πολλές φορές. Ευτυχώς τώρα χάνουμε μόνο δύο παίκτες. Άλλες φορές έχει συμβεί να χάσω παραπάνω. Δεν μας αρέσει, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε και κάτι».