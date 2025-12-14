Ο Νίκος Αθανασίου γράφει στο Gazzetta για την ματσάρα του Σίριλ Ντέσερς στην επικράτηση του Παναθηναϊκού επί του Βόλου και την κάκιστη εικόνα του δευτέρου ημιχρόνου.

Όταν έχεις πληρώσει πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ, στην πιο ακριβή μεταγραφή σέντερ φορ μετά την εποχή του Τζιμπρίλ Σισέ και ο εκλεκτός καταγράφει την τρίτη του ενδεκαδάτη παρουσία στη σεζόν στις 14 Δεκεμβρίου, εκτός από τα δικά σου τεράστια λάθη σε άλλες υποθέσεις, σε αυτή την περίπτωση πληρώνεις και μία μόνιμη... μούτζα πάνω από το κεφάλι αυτής της ομάδας. Τραυματισμός στη Βέρνη. Όχι στο ματς, στην προπόνηση της επόμενης ημέρας από σύγκρουση με τον Ντραγκόφσκι. Ο Σίριλ Ντέσερς δεν είναι, δεν ήταν ποτέ κάποιος τυχαίος. Είναι ο μοναδικός κατά τεκμήριο killer σε διάρκεια που φόρεσε την φανέλα του Τριφυλλιού μετά την φυγή του Μάρκους Μπεργκ το καλοκαίρι του 2018.

Όταν στις τρεις... συλλεκτικές παρουσίες στο αρχικό σχήμα, έχει ισάριθμα γκολ κι ένα κερδισμένο πέναλτι, είναι λογικό να δημιουργεί την ερώτηση ''πως θα ήταν η ζωή του Παναθηναϊκού με εκείνον στο 9''; Δεν θα το μάθουμε ποτέ...

Αυτό που μάθαμε απόψε ή για την ακρίβεια, απλά το επιβεβαιώσαμε, είναι το πόσο διαφορετική είναι η ζωή μίας ομάδας πρωταθλητισμού όταν έχει καλά τον σέντερ φορ αυτού του επιπέδου, του επιπέδου του Ντέσερς. Ο διεθνής στράικερ έκανε την διαφορά και σε ένα ημίχρονο έκανε τα πάντα.

Σκόραρε με έναν από τους αγαπημένους του τρόπους. Δημιούργησε χώρο για τον εαυτό του έξω από την περιοχή κι εκτέλεσε. Κέρδισε πέναλτι με υπέροχη κίνηση, το οποίο αξιοποίησε ο Μπακασέτας, είχε ακόμη δύο τελικές που δεν βρήκαν στόχο, παίζοντας το λατρεμένο του παιχνίδι στο όριο του οφ-σάιντ, ώστε να φύγει στον χώρο για να εκτελέσει.

Ο Παναθηναϊκός, όμως, το τελευταίο διάστημα νιώθει έντονη την ανάγκη να κάνει χριστουγεννιάτικα δώρα, έχοντας βάλει εδώ και έναν μήνα περίπου την αυθεντική, πράσινη στολή του Άγιου Βασίλη. Ο Βόλος από καραμπόλες μείωσε το σκορ από το πουθενά στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους και ο Κώτσιρας στο 48' με ένα αδιανόητο πέναλτι πάνω στον Λάμπρου, έβαλε... φωτιές στο Τριφύλλι. Ακόμη ένα παιδικό ατομικό λάθος, έξτρα ερώτημα στο κατά πόσον συγκεκριμένοι παίκτες αντέχουν το βάρος και την πίεση αυτής της φανέλας. Ο Λαφόν, όμως, ''ψάρεψε'' τον Λάμπρου και γλίτωσε το Τριφύλλι από μία... αυτοκτονική προσφορά ισοφάρισης σε μία ομάδα που δεν είχε κάνει το παραμικρό για ένα ολόκληρο ημίχρονο. Ξανά το τελευταίο διάστημα ο διεθνής κίπερ αποδεικνύεται καθοριστικός, σε πολύ καθοριστική στιγμή μίας αναμέτρησης!

Η εικόνα της ομάδας του Μπενίτεθ στο δεύτερο μέρος ήταν σούπερ προβληματική. Ο Παναθηναϊκός έμεινε πίσω από την μπάλα, δεν μπορούσε να ηρεμήσει το παιχνίδι, να κυκλοφορήσει, να ελέγξει τον ρυθμό κι αυτό είχε ως αποτέλεσμα ο Βόλος να είναι απειλητικός και να είναι το ''αφεντικό'' της αναμέτρησης. Εικόνα ανεπίτρεπτη για το Τριφύλλι αν αναλογιστούμε και το ποιος ήταν απέναντί του απόψε στη Λεωφόρο.

Ούτε λίγο ούτε πολύ, η πρώτη καλή στιγμή ήρθε στο 79' από ένα σουτ του Μπακασέτα που πέρασε άουτ έπειτα από κόντρες.

Η είσοδος του Τζούρισιτς και του Γέντβαι από τον πάγκο βελτίωσε κάπως την εικόνα και χωρίς να απειληθεί, ο Παναθηναϊκός κράτησε το 2-1 και επέστρεψε στις νίκες σε μία αγωνιστική όπου μείωσε από ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό.

Με ένα καλό ημίχρονο που είχε απόλυτο πρωταγωνιστή τον Ντέσερς και με ένα δεύτερο κάκιστο που πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο προβληματισμού για την συνέχεια, καθώς χρειάστηκε η κλάση του Λαφόν. Δεν υπάρχουν δικαιολογίες, οι δικαιολογίες μόνο κακό κάνουν σε έναν οργανισμό που έχει μάθει μόνιμα να τις αναζητά σε κάθε στιγμή...

Αντί επιλόγου: Ο Φωτιάς έκανε ρεκόρ χαρισμένων καρτών στους παίκτες του Βόλου, επέτρεψε το ''ξύλο'' στους φιλοξενούμενους και γέμισε με ένταση τον αγωνιστικό χώρο.

