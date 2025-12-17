Stoiximan Superleague: Βόσνιος διαιτητής στο ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός
Η ΕΠΟ ανακοίνωσε τους ορισμούς της ΚΕΔ για τους αγώνες της 15ης αγωνιστικής της Stoiximan Superleague, με τον elite Βόσνιο ρέφερε Ιρφάν Πελίτο να είναι εκείνος που θα διευθύνει το μεγάλο ματς μεταξύ του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού στην Τούμπα.
Ο Βόσνιος διαιτητής έχει σφυρίξει άλλες τέσσερις φορές στην Ελλάδα. Δύο σε αγώνες της κανονικής διάρκειας, στο ΑΕΚ - Παναθηναϊκός 1-2 και το ΑΕΚ - Αστέρας Aktor 2-2 την σεζόν 2020-2021 και δύο σε ματς Play Offs στο ΑΕΚ - ΠΑΟΚ 1-2 (2020-2021) και Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ 2-1 (2021-2022).
Ακόμη,εκείνος ήταν ο άρχων της αναμέτρησης στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού στην Τουρκία με την Σαμσουνσπόρ στα Play Offs του Europa League ενώ έχει βρεθεί και σε δύο ματς του Ολυμπιακού στην κύρια φάση της διοργάνωσης αυτής σε κείνον με την Καραμπάγκ στο «Γ. Καραϊσκάκης», που οι «ερυθρόλευκοι» είχαν ηττηθεί με 3-0 (2022-2023) και σε κείνον με την Φράιμπουργκ στην Γερμανία που είχαν χάσει με 5-0 (2023-2024).
Ο Άγγελος Ευαγγέλου θα είναι στο Ολυμπιακός - Κηφισιά στο «Γ. Καραϊσκάκης», ο Βασίλης Φωτίας στο ΑΕΚ - ΟΦΗ στην «OPAP Arena» και ο Αλέξανδρος Τσακαλίδης στο Αστέρας Aktor - Άρης στο «Θ. Κολοκοτρώνης».
Οι ορισμοί της 15ης αγωνιστικής
- Λεβαδειακός-Πανσερραϊκός: Παπαδόπουλος (Κορωνάς, Μωυσιάδης, 4ος Τικόζογλου, VAR: Πουλικίδης, Φωτάς)
- ΑΕΛ-Ατρόμητος: Βεργέτης (Φωτόπουλος, Σπυρόπουλος, 4ος Μπεκιάρης, VAR: Τσακαλίδης, Γιουματζίδης)
- ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός: Πελίτο (Ιμπρισιμπέγκοιτς, Μάτσιτς, 4ος Πολυχρόνης, VAR: Μαρτίνς, Κουμπαράκης)
- ΑΕΚ-ΟΦΗ: Φωτιάς (Μεϊντανάς, Νταβέλας, 4ος Κατοίκος, VAR: Ευαγγέλου, Πουλικίδης)
- Αστέρας-Άρης: Τσακαλίδης (Οικονόμου, Ψύλλος, 4ος Τσιοφλίκη, VAR: Ζαμπαλάς, Μόσχου)
- Βόλος-Παναιτωλικός: Γιουματζίδης (Διαμαντής, Μάτσας, 4ος Μπαλαχούτης, VAR: Πολυχρόνης, Σιδηρόπουλος)
- Ολυμπιακός-Κηφισιά: Ευαγγέλου (Κολλιάκος, Χριστοδούλου, 4ος Κουκουλάς, VAR: Κουμπαράκης, Κατοίκος)
