Η ΑΕΚ με την πεντάρα επί του Παναιτωλικού ισοφάρισε τη μεγαλύτερη νίκη εκτός Αθήνας από το 1969.

Η ΑΕΚ έκανε φανταστική εμφάνιση στο Αγρίνιο, υπέταξε τον Παναιτωλικό με το ευρύ 5-0 και διεύρυνε το νικηφόρο της σερί σε οκτώ ματς σε όλες τις διοργανώσεις.

Πρωταγωνιστής ο Ρόμπερτ Λιούμπισιτς, ο οποίος είχε δυο γκολ, ισάριθμες ασίστ και ενα δοκάρι.

Ο Αυστροκροάτης χαφ μόλις στο 10ο λεπτό σημάδεψε το δοκάρι με σέντρα - σουτ από τα δεξιά. Στο 26ο λεπτό ο Τσάβες έκανε λάθος πάσα, ο Λιούμπισιτς έκλεψε, έβγαλε τετ α τετ τον Καλοσκάμη, ο οποίος νικήθηκε από τον Αργεντινό, ο Λιούμπισιτς ακολούθησε τη φάση έκανε κεφαλιά - πάσα και ο Πινέδα μπήκε με την μπάλα στα δίχτυα για το 0-1.

Στο 34ο λεπτό ο Ζοάο Μάριο κουβάλησε κάθετα την μπάλα, έσπασε αριστερά στον Λιούμπισιτς, ο οποίος γύρισε την μπάλα και ο Πορτογάλος, με άπιαστο πλασέ, έκανε το 0-2, το οποίο ήταν και το σκορ του πρώτου μέρους.

Στο 62ο λεπτό ο Αυστροκροάτης έκανε κίνηση από τα δεξιά προς τον άξονα και με άψογο αριστερό πλασέ νίκη τον Τσάβες για το 0-3. Τρία λεπτά αργότερα, στο 65', ο Ζοάο Μάριο «κουβάλησε» μπάλα στον άξονα, άνοιξε δεξιά στον Ρότα, ο οποίος γύρισε την μπάλα και ο «Λιούμπι» με τελείωμα μιας επαφής έκναε το 0-4, με το δεύτερο προσωπικό του γκολ.

Στο 77ο λεπτό ο Ελίασον εκτέλεσε φάουλ από τα δεξιά και ο Χρυσόπουλος 9 λεπτά μετά την είσοδο του στο παιχνίδι νίκησε τον Τσάβες για το 5-0, με φανταστικό τελείωμα μιας επαφής από το δεύτερο δοκάρι.

Στο φινάλε ο Κοϊτά έφτασε κοντά σε ακόμα ένα γκολ, αλλά η μπάλα τράνταξε το οριζόντιο δοκάρι έπειτα από το φανταστικό σουτ του.

Η νίκη επί της ΑΕ Λεμεσού

Το 5-0, σύμφωνα με την ΑΕΚ ήταν η μεγαλύτερη νίκη εκτός έδρας, σε ό,τι αφορά την περιφέρεια, από το 1969! Επαναλαμβάνουμε, στην περιφέρεια και για τη Super League, διότι η ΑΕΚ εντός Αττικής έχει βάλει για παράδειγμα εκτός έδρας 8 γκολ στο Αιγάλεω, 7 γκολ στον Αθηναϊκό και τον Ακράτητο, 6 στον Εθνικό, 5 στον Ατρόμητο. Έχει βάλει επίσης περισσότερα από 5 γκολ στην περιφέρεια, αλλά για το κύπελλο. Έχει βάλει 7 γκολ στον ΑΟ Καρδίτσας.

Αναλυτικά όσα αναφέρονται στο soccerbase: «Το 5-0 στο Αγρίνιο είναι η ευρύτερη νίκη στην ιστορία της ΑΕΚ στην Α' Εθνική/Σούπερ Λιγκ στην περιφέρεια. Ισοφάρισε μετά από 47 χρόνια και την ευρύτερη νίκη σε ταξίδι της για το πρωτάθλημα (18.01.1969 ΑΕ Λεμεσού - ΑΕΚ 0-5).