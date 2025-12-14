Λίγες ημέρες πριν αντιμετωπίσει την ΑΕΚ στο Conference League, η Κραϊόβα πήρε σημαντικό «διπλό» εντός των συνόρων.

Έκανε το καθήκον της και ετοιμάζει βαλίτσες για Ελλάδα. Και τις ετοιμάζει με την ψυχολογία της στην καλύτερη δυνατή κατάσταση. Λίγες ημέρες πριν αντιμετωπίσει την ΑΕΚ για την τελευταία αγωνιστική της League Phase του Conference League, η Κραϊόβα χαμογέλασε ξανά. Άλλωστε προερχόταν από ισοπαλία απέναντι στην Κλουζ πριν μία εβδομάδα και ήττα από τη Σπάρτα Πράγας στην Ευρώπη την περασμένη Πέμπτη.

Με το «διπλό» στην έδρα της Χέρμανσταντ (2-0), η αντίπαλος της Ένωσης ανέβηκε στην 4η θέση του πρωταθλήματος Ρουμανίας, αλλά και μόλις στο -2 από την πρωτοπόρο Ραπίντ Βουκουρεστίου. Ο Κοέλιο έκανε εκτεταμένο ροτέισιον με έξι αλλαγές σε σχέση με το παιχνίδι κόντρα στη Σπάρτα αλλά είδε την ομάδα του να... ξεμπερδεύει από νωρίς χάρη στα γκολ των Αλ Χαμλαουί και Μπαϊαράμ στο 15' και το 31'.

Η σύνθεση της Κραϊόβα: Ισένκο, Ρους (46' Μόγκος), Στεβάνοβιτς, Μπάντελι, Μπάνκου, Μεκβαμπισβίλι, Ματέι, Κικαλντάου (72' Κρέτου), Τέλες (55' Μόρα), Μπραϊαράμ (55' Ετίμ), Αλ Χαμλαουί (67' Ενσιμπά)