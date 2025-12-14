Ο Γιώργος Τσακίρης γράφει για το εμφατικό διπλό της Ένωσης (0-5) η οποία μοιάζει με... τρένο που δεν κάνει στάσεις με κέρδος και πρωταγωνιστή τον Λιούμπισιτς!

Υπήρχαν δεδομένα πριν την έναρξη της αναμέτρησης στο Αγρίνιο μεταξύ της ΑΕΚ και του Παναιτωλικού τα οποία αναμφισβήτητα μετέτρεπαν το συγκεκριμένο ματς για την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς σε μία πολύ δύσκολη και επικίνδυνη έξοδο: σερί αγώνες, πολλές απουσίες, σημαντική κούραση, ταξίδι και μόνο μία προπόνηση και φυσικά η κατάσταση του αντιπάλου. Διότι η ομάδα του Αγρινίου υπό τον Γιάννη Αναστασίου είχε παρουσιάσει πολύ μεγάλη βελτίωση στο παιχνίδι της και έβαζε δύσκολα σε όλους τους πρωταγωνιστές του ελληνικού πρωταθλήματος. Ωστόσο η εικόνα από το πρώτο 45λεπτο και έπειτα απ' το πρώτο 10λεπτο που απαιτούνταν για να βρει ρυθμό ο Δικέφαλος, φανέρωνε ότι υπάρχει πολλή μεγάλη διαφορά μεταξύ των δυο αντιπάλων, έμοιαζε πραγματικά θέμα χρόνου να βρουν γκολ και μάλιστα γρήγορα οι "κιτρινόμαυροι". Όπως και έγινε αφού η ΑΕΚ προηγήθηκε με τον Πινέδα στο 26' και κατάφερε να διπλασιάσει τα τέρματά της με τον Ζοάο Μάριο μόλις οκτώ λεπτά αργότερα (στο 34')!

Προηγούμενη στο σκορ με 0-2 πήγε στα αποδυτήρια η Ένωση και με μοναδικό άγχος τον Φελίπε Ρέλβας που έδειξε να έχει ενοχλήσεις στον προσαγωγό του. Αντικειμενικά και δίχως υπερβολή του σκορ του πρώτου 45λεπτου κολακεύει την ομάδα του Γιάννη Αναστασίου μιας και η ΑΕΚ είχε δοκάρι, με τον Λιούμπισιτς και άλλες τρεις σπουδαίες ευκαιρίες με τους Ζοάο Μάριο, Ρότα και Πινέδα (δεν αναφέρω καν το σουτ του Γιόβιτς που έκανε γεμάτο και καλό ματς ξανά). Την ίδια ώρα ο Παναιτωλικός απείλησε μοα φορά, όταν ο Δικέφαλος έπαιζε δίχως τον Ρέλβας, στο 40' με ένα σουτ μέσα από την περιοχή και διαγώνια, το οποίο πέρασε ωστόσο άουτ και έδειξε να ελέγχει ο Στρακόσια! Είναι ενδεικτικό της απόλυτης κυριαρχίας της ομάδας του Νίκολιτς το γεγονός ότι στο πρώτο 45λεπτο πάτησε 19 φορές στην αντίπαλη εστία, σε αυτή του Τσάβες και μάλιστα εύκολα...

Όπως τελείωσε έτσι ξεκίνησε το δεύτερο 45λεπτο η ΑΕΚ με ευκαιρία για γκολ με τον Λιούμπισιτς αλλά ο Τσάβες είχε απάντηση... Το σημαντικό για την Ένωση ήταν να περάσει από την πιο δύσκολη αποστολή έως το τέλος της χρονιάς που διανύουμε: η αναμέτρηση με τον ΟΦΗ προφανώς και θα είναι δύσκολη, ίσως αποδειχθεί και πιο δύσκολη από αυτή στο Αγρίνιο, ωστόσο στη θεωρία και πριν τη διεξαγωγή των αγώνων προφανώς και μοιάζει πιο βατό αυτό στης Φιλαδέλφειας τα μέρη με την ομάδα της Κρήτης! Προφανώς και μετά το 55' και με το σκορ στο 0-2 ο Δικέφαλος επέλεξε να δώσει την μπάλα στον Παναιτωλικό, να διαχειριστεί το παιχνίδι και να ψάξει το γκολ σε γρήγορη μετάβαση, όπως και έγινε στο 61' με σκόρερ τον κορυφαίο της αναμέτρησης: τον Λιούμπισιτς, ο οποίος έκανε το ιδανικό πάρσιμο και τελείωμα στην αντιπάλη γωνία του Τσάβες, ο οποίος δεν μπορούσε σε καμία περίπτωση να φτάσει και να έχει απάντηση στο υπέροχο σουτ-πλασέ του Κροάτη άσου.

Εκτός από το μεγάλο κέρδος, το τρίποντο για την ΑΕΚ, υπάρχει και ένα αντίστοιχα σημαντικό και μεγάλο κέρδος που ακούει στο επώνυμο: Λιούμπισιτς! Ο απόλυτος πρωταγωνιστής για την Ένωση με τον Μάρκο Νίκολιτς να το πιστώνεται και χίλια μπράβο μιας και είχε δηλώσει στο ματς με τον Ατρόμητο ότι ο Κροάτης του έδειξε ότι δύναται να ανταποκριθεί ως δεξιός μεσοεπιθετικός: δυο γκολ, μια ασίστ και συμμετοχή στο πρώτο γκολ (τη δική του κεφαλιά αποκρούει ο Τσάβες και φτάνει η μπάλα στον Πινέδα για το 4ο γκολ του φέτος)! Εδώ να σημειώσουμε ότι σε ένα ματς και 20 λεπτά με τον Ατρόμητο, ο Λιούμπισιτς έχει ήδη τρία γκολ, αλλά και μια ασίστ. Αντιλαμβάνεται κανείς θαρρώ εύκολα τι σημαίνει να κερδίσει και τον Λιούμπισιτς (μετά τον Γκατσίνοβιτς) στην οικονομία και την κουβέντα του ρόστερ και του βάθους που αποκτάει: χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν απαιτείται ενίσχυση, τα έχουμε γράψει αυτά, μη τα ξαναγράφουμε)!

Προφανώς και κέρδη είναι επίσης ο Ζοάο Μάριο που σκοράρει ξανά και μάλιστα με εξαιρετική υποδοχή και συγκλονιστικό τελείωμα για το 0-2 και φυσικά ο Χρυσόπουλος που από ανάγκη μπήκε και σκόραρε από υπέροχη ασίστ σε εκτέλεση φάουλ του Ελίασον πού τόσο έλειψε στην ΑΕΚ! Αλλά και ο Βίντα, ο Πινέδα ξανά, τα μπακ με τον Πένραις να κάνει σούπερ πρώτο 45λεπτο και τον Ρότα φυσικά που έκανε και άλλη μια ασίστ... Τη στιγμή που χάρη στο αποτέλεσμα ξεκουράσαμε ΕΠΙΤΈΛΟΥΣ και το μοναδικό μας φορ: τον Λούκα Γιόβιτς που βγήκε παρακαλώ στο 68ο λεπτό με το σκορ ήδη στο 0-4... Η ΑΕΚ πέτυχε την 8η σερί νίκη (6η στο πρωτάθλημα), την 10η σε 11 διαδοχικά ματς που τρέχει το αήττητο: μοναδική ισοπαλία με Σάμροκ Ρόβερς (και σε αυτό το ματς της άξιζε και της έπρεπε να κερδίσει αντικειμενικά). Λίγο, ελάχιστα, ξεκούραση και προετοιμασία για τον τελικό της Πέμπτης με την Κραιόβα που μπορεί να συνεχίσει τις νίκες η ΑΕΚ και φυσικά να κλειδώσει την 8αδα και μάλιστα στις πρώτες 4 θέσεις!

***Αντικειμενικά και ποδοσφαιρικά: του Νίκολιτς η ομάδα, κορυφαία (τούτη την περίοδο) στην Ελλάδα!