Η ανωτερότητα του Παναθηναϊκού συνεχίστηκε με τους «πράσινους» να κάνουν στο 22' το 2-0 κόντρα στον Βόλο με τον Μπακασέτα να ευστοχεί σε πέναλτι.

Και μετά το γρήγορο 1-0 με τον Ντέσερς οι παίκτες του Παναθηναϊκού συνέχισαν να πιέζουν τον Βόλο ζητώντας και άλλα γκολ. Μια πίεση που καρποφόρησε στο 22'. Συγκεκριμένα ο Μπακασέτας με εξαιρετική κάθετη μπαλιά βρήκε τον Ντέσερς με τον Νιγηριανό να ανατρέπεται από τους Τριανταφύλλου και Χέρμανσον και τον Φωτιά να δίνει το πέναλτι.

Την εσχάτη των ποινών ανέλαβε να την εκτελέσει ο Μπακασέτας στέλνοντας τη μπάλα στα δίχτυα και δίνοντας από πολύ νωρίς ένα σημαντικό προβάδισμα για τους «πράσινους».