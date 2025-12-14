Με την συμπλήρωση πέντε λεπτών ο Παναθηναϊκός άνοιξε το σκορ κόντρα στον Βόλο με τον Ντέσερς με άψογο σουτ να στέλνει τη μπάλα στα δίχτυα του Σιαμπάνη.

Ιδανικό ήταν το ξεκίνημα για τον Παναθηναϊκό στο ματς με τον Βόλο στην Λεωφόρο για την 14η αγωνιστική της Super League. Συγκεκριμένα μόλις στο 5' οι παίκτες του Ράφα Μπενίτεθ κατάφεραν να ανοίξουν το σκορ. Οι «πράσινοι» έκλεψαν την μπάλα έξω από την περιοχή του Βόλου, αυτή έφτασε στον Ντέσερς, που την πήρε, κινήθηκε παράλληλα στην περιοχή κι εκτέλεσε άψογα για το 1-0.

Αυτό ήταν το τρίτο γκολ του Νιγηριανού επιθετικού και δεύτερο στο πρωτάθλημα. Αξίζει να αναφερθεί πως ο Ντέσερς μετράει τρία στα τρία σε παιχνίδια που έχει ξεκινήσει στην βασική ενδεκάδα του «τριφυλλιού».