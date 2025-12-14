Αποκαμωμένος ΠΑΟΚ στη χειρότερη βραδιά της σεζόν!

Ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου γράφει για τους ξεκάθαρους λόγους που οδήγησαν τον ΠΑΟΚ στη χειρότερη βραδιά της σεζόν και σε μία ήττα που θα τον πονάει για καιρό…

Την πολύ δύσκολη κατάσταση του ΠΑΟΚ σε αυτή τη χρονική περίοδο την είχαμε περιγράψει όσο πιο έντονα μπορούσαμε εδώ και αρκετές ημέρες. Αν κάποιος δεν ήξερε, κατάλαβε το… σβήσιμο του ΠΑΟΚ βλέποντας την εικόνα της ομάδας του Λουτσέσκου στο ματς με τον Ατρόμητο.

Ήταν το χειρότερο παιχνίδι του Δικεφάλου στη σεζόν! Έτσι απλά και ξεκάθαρα και φυσιολογικά ήρθε η ήττα από τον Ατρόμητο που μέχρι απόψε στο γήπεδό του δεν κέρδιζε ούτε το… μπασκετικό Περιστέρι. Προφανώς η κατάσταση του αντιπάλου κάνει την αποτυχία του ΠΑΟΚ ακόμη μεγαλύτερη…

Γιατί όμως ο ΠΑΟΚ πραγματοποίησε την χειρότερη εμφάνισή του;

- Η ομάδα μετράει έξι σοβαρές απουσίες και σε αυτό το διάστημα της χρονιάς με τα συνεχόμενα ματς λίγο πριν τις διακοπές όπου παίζει και ταξιδεύει συνέχεια, δεν είναι σε θέση να τις αντιμετωπίσει. Δεν μπορεί ο ΠΑΟΚ μετά από τόσα ματς να καλύψει τα κενά των Ζίβκοβιτς, Γιακουμάκη, Μιχαηλίδη-Λόβρεν, Πέλκα και Σάστρε. Εκείνοι που παίζουν συνέχεια για να καλύψουν κι αυτές τις απουσίες… έσβησαν! Πόσο θα άντεχε στα κόκκινα ο Τάισον; Ο Μεϊτέ; Φυσικά και ο Κένι με τον Μπάμπα…

- Όλα έγιναν μετά από ένα ακόμη συγκλονιστικό παιχνίδι στην Ευρώπη την Πέμπτη το βράδυ!

- Αυτός ο αποκαμωμένος ΠΑΟΚ «έπρεπε» να παίζει με.. δέκα παίκτες. Εκ του αποτελέσματος φάνηκε ότι ο ποδοσφαιριστής Τσάλοφ απλά αγωνίζεται με σκοπό να μην χτυπήσει! Κακό έκανε και σε αυτόν τον αγώνα με αποκορύφωμα τον κωμικοτραγικό τρόπο που γυρίζει πλάτη στο 1-0 του Ατρόμητου, εκεί όπου ο σκόρερ τα κατάφερε να σκοράρει με κεφαλιά από την μικρή περιοχή χωρίς να κάνει άλμα! Ένα λάθος στον φορ που ο ΠΑΟΚ δεν ήταν δυνατόν να μην το πληρώσει…

Η ομάδα μετά από πολλά ματς που τα βγάζουν οι ίδιοι και οι ίδιοι, βρέθηκε πίσω στο σκορ και έπρεπε να ποντάρει σε πρωταγωνιστές σβηστούς από ενέργεια και με έναν παίκτη λιγότερο! Κάπως έτσι για πρώτη φορά μετά από χρόνια ο ΠΑΟΚ είχε κατοχή 70% αλλά ΚΑΜΙΑ μεγάλη ευκαιρία! Ο Λουτσέσκου είπε ότι και οι αλλαγές του δεν βοήθησαν, αλλά και ποιους να βάλει; Στον πάγκο είχε Μπάμπα-Οζντόεφ-Ιβανούσετς και πολλούς νεαρούς.

- Θα μπορούσε και θα έπρεπε ο ΠΑΟΚ που απόψε μία εβδομάδα πριν τις χειμερινές διακοπές και μετά από ένα ακόμη ευρωπαϊκό ματς όπου η συγκλονιστική εξέλιξή του και ένα ακόμη 3-3 του ρούφηξε όση ενέργεια είχε απομείνει, να καλύψει έξι απουσίες και να παίξει μπαλάρα; Ίσως… Μάλλον…

- Θα μπορούσε να απαλλαγεί από τον Τσάλοφ που πλέον του κάνει κακό; Λογικά ναι… Όλος ο ΠΑΟΚ αναγνώρισε το λάθος στη θέση από τον Αύγουστο, αλλά δεν κατάφερε-δεν πρόλαβε τότε να το αντιμετωπίσει και φυσικά πρέπει τώρα να το(ν) υποστεί!

-Θα έπρεπε -εδώ καιρό- να είχε διαχειριστεί ο προπονητής καλύτερα τον ποδοσφαιριστή Μεϊτέ για να μην φθάσει στα όριά του; Προφανώς…

- Θα έπρεπε ο ΠΑΟΚ να πάρει καλύτερο μπακ πίσω από τον Μπάμπα από τον διεθνή Σκοτσέζο Τέιλορ που έκανε πρωταθλητισμό με την Σέλτικ και έχει 20-25 ματς champions league, με χρηματιστηριακή αξία πέντε εκατομμυρίων;

- Θα έπρεπε ο ΠΑΟΚ να έχει πέμπτο στόπερ με ηγετική προσωπικότητα έτσι ώστε να μην παίζουν οι ίδιοι και οι ίδιοι; Όλα παίζουν και όλα λέγονται ή υπενθυμίζονται στα δύσκολα! Πάντα στις κακές βραδιές οι καλύτεροι είναι όσοι δεν παίζουν ή δεν υπάρχουν!

Η ουσία είναι ότι στη δική του κακή περίοδο ο ΠΑΟΚ έχει μεγάλη απώλεια και μία ήττα που θα τον πονάει πολύ για αρκετές εβδομάδες αφού βρέθηκε και τρίτος! Δίκαιη ήττα αν και για ακόμη ένα ματς και μετά τον Σιδηρόπουλο που τιμωρήθηκε πολύ αυστηρά για τα λάθη του στη Λιβαδειά, ένας ακόμη διαιτητής καλείται από τον VAR και δεν αλλάζει την απόφασή του, θεωρώντας ότι ο Ντεσπόντοφ έκανε θέατρο (!) κάτι που του είπε ένας βοηθός (Κωσταράς) ο οποίος σε όλο μα όλο το ματς δίνει ανάποδες αποφάσεις κατά του ΠΑΟΚ! Οκ…

Οι βασικοί λόγοι της κατάρρευσης του ΠΑΟΚ στα τέλη Δεκεμβρίου αναφέρθηκαν και πάμε να δούμε τον αγώνα κυπέλλου όπου ο Δικέφαλος θέλει σκορ και ένα μεγάλο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό όπου βέβαια πολλά από τα προαναφερόμενα δεδομένα και αρνητικά στοιχεία θα είναι… αλλιώς για τον Δικέφαλο. Το ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός και οι συνθήκες ενός ντέρμπι μέσα στην Τούμπα, θα είναι διαφορετικές από τις σημερινές…