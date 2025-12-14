ΑΕΚ: Το «πάρτι» παικτών και Ενωσιτών στο Αγρίνιο (vid)

ΑΕΚ: Το «πάρτι» παικτών και Ενωσιτών στο Αγρίνιο (vid)

Παίκτες και φίλοι της ΑΕΚ πανηγύρισαν μαζί μετά την ευρεία νίκη επί του Παναιτωλικού στο Αγρίνιο.

Η ΑΕΚ συνεχίσε την εκπληκτική της εντός και εκτός συνόρων πορεία, καθώς επικράτησε στην έδρα του Παναιτωλικού με 5-0 και έφτασε τις 8 διαδοχικές νίκες.

Στο πλευρό του Δικεφάλου βρέθηκαν περίπου 100 Ενωσίτες, οι οποίοι έδωσαν δυναμικό παρών και παλμό στην ομάδα τους.

Μετά το τέλος του αγώνα, όπως συνηθίζουν σε κάθε αγώνα είτε εντός είτε εκτός έδρας, οι ποδοσφαιριστές του Μάρκο Νίκολιτς πήγαν στο πλευρό τοων φιλάθλων τους και πανηγύρισαν μαζί και έκαναν... χέρια.

Κατά τους πανηγυρισμούς πέρασε μπροστά από τους Ενωσίτες και ο διοικητικός ηγέτης του κλαμπ, Μάριος Ηλιόπουλος.

 
     

