Πάρα τη βαριά ήττα από την ΑΕΚ οι φίλοι του Παναιτωλικού αποθέωσαν τον Λούκα Τσάβες, ο οποίος έκανε το γύρο του γηπέδου... χαιρετώντας του Αγρινιώτες φιλάθλους.

Ο Παναιτωλικός μπορεί να έχασε από την ΑΕΚ με το βαρύ 5-0, όμως το μυαλό των φίλων των Αγρινιώτων δεν ήταν στο κακό αποτέλεσμα της ομάδας αλλά στον Λούκας Τσάβες.

Εάν τα Καναρίνια δεν καταφέρουν κάποια μεγάλη... ανατροπή και τη μεγαλύτερη οικονομική υπέρβαση στην ιστορία τους το ματς με την Ένωση ήταν το τελευταίο παιχνίδι του Αργεντινού στο Αγρίνιο.

Μετά το ματς, παρά την αρνητική για τα Καναρίνια εξέλιξη, οι φίλοι της ομάδας αποθέωσαν τον 30χρονο λατίνο πορτιέρε, ενώ του έδωσαν και ένα κασκόλ του Παναιτωλικού, το οποίο ύψωσε μπροστά από τη θύρα 6, των Warriors.

Ο Τσάβες μετά το ματς έκανε το γύρω του γηπέδου και χαιρέτησε τους Αγρνιώτες φιλάθλους και μένει να φανεί εάν αυτή η κίνηση ήταν αντίο ή... εις το επανιδείν. Πάντως όπως είναι λογικό λόγω της αγάπης που δέχτηκε ο Τσάβες ήταν ιδιαίτερα συγκινημένος.