Ατρόμητος - ΠΑΟΚ: Με τον κόσμο του ο Δικέφαλος, παρών ο Λανουά
Ο ΠΑΟΚ έχει τον κόσμο του στο Περιστέρι, στο ματς με τον Ατρόμητο.
Ο ΠΑΟΚ έχει δύσκολη αποστολή στο Περιστέρι με τον Ατρόμητο.
Σ' αυτό το παιχνίδι, οι παίκτες του Ραζβάν Λουτσέσκου έχουν τη στήριξη των οπαδών τους, ενώ στο γήπεδο είναι και ο πρόεδρος της ΚΕΔ Στεφάν Λανουά.
