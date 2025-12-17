Οι Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ είναι οι μεγάλες ομάδες που θα παίξουν τα τελευταία χρονικά ματς στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.

Με 3 αγώνες και συγκεκριμένα το Καβάλα - Παναθηναϊκός, το Ολυμπιακός - Ηρακλής και το ΠΑΟΚ - Μαρκό θα ολοκληρωθεί την Τετάρτη η League Phase του θεσμού του Κυπέλλου Ελλάδας. Όλα τα παιχνίδια καλύπτονται τηλεοπτικά από τα κανάλια της COSMOTE.

Το πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής

Τρίτη 2 Δεκεμβρίου

Βόλος - Αιγάλεω 6-0

Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου

Ελλάς Σύρου - Ολυμπιακός 2-5

Μαρκό - Λεβαδειακός 1-3

Athens Kallithea - Καβάλα 2-1

ΑΕΛ Novibet - Ατρόμητος 0-1

Αστέρας AKTOR- Ηλιούπολη 5-0

ΑΕΚ - ΟΦΗ 2-0

Παναθηναϊκός - Κηφισιά 1-0

Άρης - ΠΑΟΚ 1-1

Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου

Ηρακλής - Παναιτωλικός 0-0

Η τελευταία αγωνιστική

17 Δεκεμβρίου

16.00: Καβάλα - Παναθηναϊκός

18.00: Ολυμπιακός - Ηρακλής

20.00: ΠΑΟΚ - Μαρκό

Η βαθμολογία

1. Λεβαδειακός 10-3 12

2. ΑΕΚ 6-1 12

3. Άρης 6-2 10

4. Ολυμπιακός 12-3 9*

------------------------------------------------

5. ΟΦΗ 7-3 9

6. Παναθηναϊκός 4-1 9*

7. Βόλος 10-7 7

8. Ατρόμητος 7-5 7

9. Κηφισιά 4-4 5

10. Αστέρας Aktor 7-4 4

11. Παναιτωλικός 5-4 4

12. ΠΑΟΚ 6-6 4*

------------------------------------------------

13. Ηρακλής 2-3 4*

14. Athens Kallithea 3-5 3

15. Ελλάς Σύρου 8-13 3

16. Μαρκό 3-6 1*

17. Καβάλα 2-6 1*

18. ΑΕΛ Novibet 4-9 1

19. Ηλιούπολη 1-10 0

20. Αιγάλεω 1-13 0

* Ηρακλής, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός, Μαρκό, Καβάλα έχουν ματς λιγότερο.

Κριτήρια ισοβαθμίας

1. Διαφορά τερμάτων

2. Καλύτερη επίθεση

3. Καλύτερη επίθεση εκτός έδρας

4. Περισσότερες νίκες

5. Περισσότερες εκτός έδρας νίκες

6. Μεγαλύτερη βαθμολογία κατά την περίοδο 2024-25

Play - offs

Συμμετέχουν οι ομάδες από τις θέσεις 5-12. Οι ομάδες από τις θέσεις 1-4 περνάνε κατευθείαν στα προημιτελικά.

Τα ζευγάρια θα βγουν ανάλογα με την κατάταξη του League Phase

5ος-12ος, 6ος-11ος, 7ος-10ος, 8ος-9ος

Μονοί αγώνες

Γηπεδούχος η ομάδα που τερμάτισε πιο ψηλά στη League Phase

Σε περίπτωση ισοπαλίας δεν υπάρχει παράταση, απευθείας πέναλτι

Προημιτελικοί

Μονοί αγώνες

Γηπεδούχος η ομάδα που τερμάτισε πιο ψηλά στη League Phase.

Ζευγάρια με βάση την κατάταξη:

1ος - νικητής του ζευγαριού 8ος-9ος

2ος - νικητής του ζευγαριού 7ος-10ος

3ος - νικητής του ζευγαριού 6ος-11ος

4ος - νικητής του ζευγαριού 5ος-12ος

Δεν υπάρχει παράταση σε περίπτωση ισοπαλίας, απευθείας πέναλτι

Ημιτελικοί

Διπλοί αγώνες με παράταση και πέναλτι

Ζευγάρια:

1ος ημιτελικός: ο νικητής του ζευγαριού 1ος vs 8ος/9ος με τον νικητή του ζευγαριού 4ος vs 5ος/12ος

2ος ημιτελικός: ο νικητής του ζευγαριού 2ος vs 7ος/10ος με τον νικητή του ζευγαριού 3ος vs 6ος/11ος

Οι ρεβάνς θα γίνουν στις έδρες των ζευγαριών που προκύπτουν από τον 1ο και τον 2ο της League Phase

Τελικός

Γήπεδο: ΟΑΚΑ στις 25 Απριλίου 2026

Ισχύει κανονικά παράταση και πέναλτι αν προκύψει

Γηπεδούχος η ομάδα που θα προκύψει από τον 1ο ημιτελικό