Μετά την εντυπωσιακή παρουσία στο μπάσκετ, ο κόσμος του ΠΑΟΚ ετοιμάζεται για δυναμικό παρών στο Περιστέρι, την ώρα που ο Γιάννης Κωνσταντέλιας επιστρέφει στο αρχικό σχήμα

Παρά τις απουσίες και την επιβάρυνση από τα συνεχόμενα παιχνίδια, ο ΠΑΟΚ πηγαίνει στο Περιστέρι με δεδομένη τη στήριξη του κόσμου του, που δείχνει έτοιμος να δώσει ξανά δυναμικό παρών στην εξέδρα.

Ο κόσμος του «Δικεφάλου» δίνει ακόμη ένα ηχηρό δείγμα παρουσίας στην Αθήνα. Μετά το εντυπωσιακό «παρών» στο κλειστό του Αγίου Θωμά, όπου έσπρωξε τη μπασκετική ομάδα στη νίκη με 87-97 επί του Αμαρουσίου, ετοιμάζεται για νέα μαζική παρουσία και στο γήπεδο του Περιστερίου ενόψει της αναμέτρησης Ατρόμητος – ΠΑΟΚ.

Σε αγωνιστικό επίπεδο, ο ποδοσφαιρικός ΠΑΟΚ βρίσκεται στην Αθήνα με σημαντικές απουσίες. Εκτός μάχης παραμένουν οι Μιχαηλίδης, Πέλκας και Γιακουμάκης, ενώ δεν κατάφεραν να επιστρέψουν ούτε οι Λόβρεν και Σάστρε, που προστέθηκαν στη λίστα των τραυματιών, αλλά και ο Ζίβκοβιτς ο οποίος ταξίδεψε στην Αθήνα, αλλά έμεινε εκτός λόγω ενοχλήσεων.

Αποτέλεσμα; Ο Ράζβαν Λουτσέσκου να καλείται να διαχειριστεί σοβαρή λειψανδρία βασικών παικτών. .

Το πρόβλημα είναι διπλό. Μετά τη θλάση του Γιακουμάκη, οι επιλογές στην κορυφή της επίθεσης περιορίζονται στον νεαρό Μύθου και τον Τσάλοφ, ενώ στο κέντρο της άμυνας η απουσία του Λόβρεν έρχεται να προστεθεί σε εκείνη του Μιχαηλίδη. Έτσι, οι καταπονημένοι από το ευρωπαϊκό παιχνίδι Κεντζιόρα και Βολιάκο αποτελούν το βασικό δίδυμο στα στόπερ, με τον Θυμιάνη να είναι η μοναδική εναλλακτική.

Σε ό,τι αφορά την ενδεκάδα, κάτω από τα δοκάρια θα είναι ο Παβλένκα, με την αμυντική τετράδα να απαρτίζεται από τους Κένι, Κεντζιόρα, Βολιάκο και Τέιλορ. Στη μεσαία γραμμή, δίπλα στον Μεϊτέ, θα ξεκινήσει ο Μπιάνκο, ενώ στη μεσοεπιθετική γραμμή ξεχωρίζει η επιστροφή του Γιάννη Κωνσταντέλια στο αρχικό σχήμα, με τους Ντεσπόντοφ και Τάισον στα άκρα και τον Τσάλοφ στην κορυφή της επίθεσης.