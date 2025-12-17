Όλα τα σενάρια για το που θα τερματίσει ο ΠΑΟΚ στο Κύπελλο

Διαβάστε αναλυτικά τι θέλει ο ΠΑΟΚ σήμερα με το Μαρκό για να τερματίσει όσο πιο ψηλά γίνεται στο League Stage του Κυπέλλου.

Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται σήμερα το Μαρκό στην Τούμπα και ψάχνει νίκη με σκορ, προκειμένου να αποφύγει ακόμα μεγαλύτερες περιπέτειες στο Κύπελλο Ελλάδας, καθώς ήδη έχει κάνει δύσκολο τον δρόμο του στην διοργάνωση.

Θυμίζουμε οτι στα προηγούμενα τρία παιχνίδια, ο «δικέφαλος» μετράει μία νίκη με την Λάρισα, μία ήττα από τον Λεβαδειακό και μία ισοπαλία με τον Άρη, με αποτέλεσμα να έχει συγκεντρώσει 4 πόντους και να βρίσκεται στην 12η θέση του βαθμολογικού πίνακα.

Η βαθμολογία

1. Λεβαδειακός (10-3) 12

2. ΑΕΚ (6-1) 12

3. Άρης (6-2) 10

4. Ολυμπιακός (12-3) 9*

5. ΟΦΗ (7-3) 9

6. Παναθηναϊκός (4-1) 9*

7. Βόλος (10-7) 7

8. Ατρόμητος (7-5) 7

9. Κηφισιά (4-4) 5

10. Αστέρας Aktor (7-4) 4

11. Παναιτωλικός (5-4) 4

12. ΠΑΟΚ (6-6) 4*

13. Ηρακλής (2-3) 4*

14. Athens Kallithea (3-5) 3

15. Ελλάς Σύρου (8-13) 3

16. Μαρκό (3-6) 1*

17. Καβάλα (2-6) 1*

18. ΑΕΛ Novibet (4-9) 1

19. Ηλιούπολη (1-10) 0

20. Αιγάλεω (1-13) 0

Τι θέλει ο ΠΑΟΚ

Στόχος λοιπόν του ΠΑΟΚ σήμερα, δεν είναι απλά η νίκη, αλλά και τα πολλά γκολ. Μία οριακή επικράτηση, με 1-0 ή 2-1 για παράδειγμα, θα φέρει τον «δικέφαλο» στην 9η θέση. Κάτι που σημαίνει οτι στην ενδιάμεση φάση του Κυπέλλου που θα γίνει στις 6 και 7 Ιανουαρίου, θα κληθεί να αντιμετωπίσει σε μονό παιχνίδι τον Ατρόμητο στο Περιστέρι, από τον οποίο έχασε την Κυριακή με 2-0.

Αν όμως η ομάδα του Ραζβαν Λουτσέσκου κερδίσει με 2 ή και 3 γκολ διαφορά, τότε το ζευγάρι θα παραμείνει το ίδιο και θα αλλάξει η έδρα. Ο ΠΑΟΚ θα έχει ανέβει 8ος και θα φιλοξενήσει τον Ατρόμητο στην Τούμπα.

Τέλος, αν η διαφορά τερμάτων είναι μεγαλύτερη, φτάσει δηλαδή τα 4 ή τα 5 γκολ, τότε οι «Θεσσαλονικείς» θα πάνε στην υψηλότερη δυνατή θέση, την 7η που θα τους φέρει αντιμέτωπους με την Κηφισιά.