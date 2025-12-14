Η Σλάβια Πράγας ευχαρίστησε τον Χρήστο Ζαφείρη στα ελληνικά πριν ο 22χρονος χαφ μετακομίσει μόνιμα στη Θεσσαλονίκη για τον ΠΑΟΚ.

Ο Χρήστος Ζαφείρης γνώρισε την αποθέωση από τους φιλάθλους της Σλάβια Πράγας στο τελευταίο του παιχνίδι με την ομάδα όπου ανδρώθηκε ποδοσφαιρικά. Ο 22χρονος έπαιξε για 73 λεπτά απέναντι στην Γιάμπλονετς και μετά το σφύριγμα της λήξης «πνίγηκε» στις αγκαλιές των συμπαικτών του και καταχειροκροτήθηκε από τον κόσμο που βρισκόταν στο πέταλο.

Η ομάδα με τη σειρά της θέλησε να τον ευχαριστήσει για τη συνεισφορά του με ένα ιδιαίτερο post στα social media, γραμμένο στα ελληνικά. Χρησιμοποιήσαν μερικούς από τους πανηγυρισμούς του σε ένα εικαστικό, το οποίο στο κάτω μέρος έγραφε τη λέξη «ευχαριστώ».

Ο Έλληνας διεθνής ετοιμάζεται να εγκατασταθεί μόνιμα στη Θεσσαλονίκη και να φορέσει τη φανέλα του ΠΑΟΚ ως η ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία του συλλόγου. Ο ίδιος αγωνίστηκε στη Σλάβια Πράγας από το 2023 και στο διάστημα αυτό πανηγύρισε ένα Κύπελλο κι ένα Πρωτάθλημα στην Τσεχία, μετρώντας 123 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις.