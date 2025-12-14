Δείτε το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας με τις αναμετρήσεις σε Super League και Stoiximan GBL.

Πλούσιο σε ποδοσφαιρική και μπασκετική δράση το πρόγραμμα της σημερινής ημέρας (14/12). Σήμερα, Κυριακή, συνεχίζεται η 14η αγωνιστική της Stoiximan Super League με τέσσερις αναμετρήσεις. Στις 17:30 ο Παναιτωλικός υποδέχεται την ΑΕΚ σε απευθείας μετάδοση από το Cosmote Sport 1. Λίγο αργότερα, στις 18:00, ο Ατρόμητος φιλοξενεί τον ΠΑΟΚ (Nova Sports 2).

Στις 20:00 ακολουθεί το Άρης - Ολυμπιακός που μεταδίδεται live από το Nova Sports prime και τέλος, στις 21:00 σέντρα στο Παναθηναϊκός - Βόλος (Cosmote Sport 1).

Στο μπάσκετ, συνεχίζεται η 10η αγωνιστική της Stoiximan GBL με δύο παιχνίδια. Στις 13:00 το Μαρούσι υποδέχεται τον ΠΑΟΚ (ΕΡΤ 2) και στις 16:00 το Περιστέρι υποδέχεται τον Ολυμπιακό (ΕΡΤ2).

Οι σημαντικότερες μεταδόσεις της ημέρας