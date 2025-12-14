Αθλητικές μεταδόσεις σήμερα: Το Άρης - Ολυμπιακός και το Παναθηναϊκός - Βόλος
Πλούσιο σε ποδοσφαιρική και μπασκετική δράση το πρόγραμμα της σημερινής ημέρας (14/12). Σήμερα, Κυριακή, συνεχίζεται η 14η αγωνιστική της Stoiximan Super League με τέσσερις αναμετρήσεις. Στις 17:30 ο Παναιτωλικός υποδέχεται την ΑΕΚ σε απευθείας μετάδοση από το Cosmote Sport 1. Λίγο αργότερα, στις 18:00, ο Ατρόμητος φιλοξενεί τον ΠΑΟΚ (Nova Sports 2).
Στις 20:00 ακολουθεί το Άρης - Ολυμπιακός που μεταδίδεται live από το Nova Sports prime και τέλος, στις 21:00 σέντρα στο Παναθηναϊκός - Βόλος (Cosmote Sport 1).
Στο μπάσκετ, συνεχίζεται η 10η αγωνιστική της Stoiximan GBL με δύο παιχνίδια. Στις 13:00 το Μαρούσι υποδέχεται τον ΠΑΟΚ (ΕΡΤ 2) και στις 16:00 το Περιστέρι υποδέχεται τον Ολυμπιακό (ΕΡΤ2).
Οι σημαντικότερες μεταδόσεις της ημέρας
- Μαρούσι - ΠΑΟΚ (13:00, ΕΡΤ2)
- Άγιαξ - Φέγενορντ (15:30, Nova Sports start)
- Νότιγχαμ Φόρεστ - Τότεναμ (16:00, Nova Sports prime)
- Γουέστ Χαμ - Άστον Βίλα (16:00, Nova Sports 4)
- Πεστέρι - Ολυμπιακός (16:00, ΕΡΤ2)
- Παναιτωλικός - ΑΕΚ (17:30, Cosmote Sport 1)
- Ατρόμητος - ΠΑΟΚ (18:00, Nova Sports 2)
- Άρης - Ολυμπιακός (20:00, Νova Sports prime)
- Παναθηναϊκός - Βόλος (21:00, Cosmote Sport 1)
