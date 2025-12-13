Συναισθηματικά φορτισμένο ήταν το «αντίο» του Χρήστου Ζαφείρη στη Σλάβια Πράγας, λίγο πριν ταξιδέψει στη Θεσσαλονίκη για να ενταχθεί στον ΠΑΟΚ.

Η μεγάλη μεταγραφή του ΠΑΟΚ το καλοκαίρι καταφτάνει στην Ελλάδα... χειμώνα. Όπως και να έχει, ο Χρήστος Ζαφείρης ετοιμάζεται να φορέσει μια και καλή τα «ασπρόμαυρα». Άλλωστε έδωσε το τελευταίο του παιχνίδι με τη Σλάβια Πράγας και μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται να βρεθεί στη Θεσσαλονίκη.

Οι Τσέχοι επικράτησαν 4-3 της Γιάμπλονετς σε ένα ματς που ο Έλληνας διεθνής αγωνίστηκε για 73 λεπτά και στο φινάλε αποθεώθηκε. Κατευθύνθηκε προς το πέταλο των οργανωμένων και γνώρισε καθολική αποθέωση, ενώ οι συμπαίκτες του τον σήκωσαν και τον πέταξαν στον αέρα. Ο Ζαφείρης εμφανώς συγκινημένος πήρε τον λόγο και ευχαρίστησε τη Σλάβια και τον κόσμο της για την αγάπη, ενώ η ομάδα έγραψε στα... ελληνικά «Ευχαριστώ» στο video που δημοσίευσε στα social media για να τον αποχαιρετήσει.

Ο 22χρονος πήρε μεταγραφή στον σύλλογο της Τσεχίας το 2023, ανδρώθηκε στα χρώματά του και πανηγύρισε ένα Κύπελλο κι ένα Πρωτάθλημα «γράφοντας» περισσότερες από 120 συμμετοχές μαζί του. Το καλοκαίρι ο ΠΑΟΚ τον έκανε την πιο ακριβή μεταγραφή της ιστορίας του και πλέον θα μπορέσει να τον χαρεί και στο γήπεδο. Δικαίωμα συμμετοχής θα έχει από την 1η Ιανουαρίου.