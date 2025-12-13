Ο Ανδρέας Τεττέη στο 66' είχε σουτ στο οριζόντιο δοκάρι κι έχασε την ευκαιρία να βάλει μπροστά στο σκορ την Κηφισιά εναντίον του Αστέρα Aktor.

Ο Ανδρέας Τεττέη έφτασε μία ανάσα από το γκολ στο ματς με τον Αστέρα Aktor για ν' ανοίξει το σκορ υπέρ της Κηφισιάς.

Ο διεθνής φορ, ο οποίος σε λίγες μέρες θα μετακομίσει στον Παναθηναϊκό, εκμεταλλεύτηκε το λάθος του Εμμανουηλίδη κι από αριστερά εντός περιοχής, εξαπέλυσε αριστερό σουτ, αλλά η μπάλα κατέληξε στο οριζόντιο δοκάρι.

Νωρίτερα, στο 52', ο Παύλος Παντελίδης έχασε σπουδαία ευκαιρία για το 1-0 κόντρα στον Αστέρα Aktor.

Ο 23χρονος επιθετικός της Κηφισιάς, ο οποίος από το ερχόμενο καλοκαίρι θα βρίσκεται στον Παναθηναϊκό, όπου παραχωρήθηκε μαζί με τον Τεττέη, άγγιξε το 1-0 εναντίον του Αστέρα Aktor.

Ο Παντελίδης από δεξιά πέρασε όποιον βρήκε μπροστά του, μπήκε στην περιοχή κι εξαπέλυσε ένα δυνατό αριστερό σουτ, αλλά ο Νίκος Παπαδόπουλος απέκρουσε εντυπωσιακά με το αριστερό χέρι σε κόρνερ.