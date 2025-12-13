Η Κηφισιά έχασε τεράστια διπλή ευκαιρία στο φινάελ του πρώτου μέρους του αγώνα με τον Αστέρα Τρίπολης, με τους Πόμπο - Σιμόν.

Χωρίς σκορ ολοκληρώθηκε το πρώτο μέρος της αναμέτρησης της Κηφισιάς με τον Αστέρα AKTOR στη Νεάπολη, καθώς οι δυο ομάδες πήγαν στα αποδυτήρια στην ανάπαυλα με το ματς στη «λευκή» ισοπαλία. Στο φινάλε του ημιχρόνου η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο έχασε σπουδαία ευκαιρία για να προηγηθεί.

Στο 44ο λεπτό ο Αντόνισε σε φάουλ σε καλό σημείο «πάτησε» την μπάλα για τον Πόμπο, ο Ισπανός με δυνατό σουτ σημάδεψε στη ρίζα του δοκαριού και στην επαναφορά ο Σιμόν αστόχησε με σουτ προ κενής εστίας!