Ο 23χρονος επιθετικός της Κηφισιάς, ο οποίος από το ερχόμενο καλοκαίρι θα βρίσκεται στον Παναθηναϊκό, όπου παραχωρήθηκε μαζί με τον Τεττέη, στο 52' άγγιξε το 1-0 εναντίον του Αστέρα Aktor.

Ο Παντελίδης από δεξιά πέρασε όποιον βρήκε μπροστά του, μπήκε στην περιοχή κι εξαπέλυσε ένα δυνατό αριστερό σουτ, αλλά ο Νίκος Παπαδόπουλος απέκρουσε εντυπωσιακά με το αριστερό χέρι σε κόρνερ.

Η ευκαιρία του Παντελίδη