Ο ΟΦΗ επεβλήθη με σκορ 3-0 του Πανσερραϊκού. Δείτε τα γκολ και τις πιο καλές φάσεις του αγώνα στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Αν και θα μπορούσε να είναι πίσω στο σκορ με 0-1 απέναντι στον Πανσερραϊκό ο ΟΦΗ βρήκε αντίδραση, έκανε καλό ματς και νίκησε με σκορ 3-0. Δύο γκολ έβαλε ο Σαλσέδο, ένα ο Φούντας ενώ στο 0-0 έχασε πέναλτι ο Μάρας. Δείτε πιο κάτω τα γκολ των Κρητικών και τις τοπ φάσεις του αγώνα, όπου τραυματίστηκαν ο Μπρούκς (με διάσειση) και ο Νους.