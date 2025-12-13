Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε αποστολή για το εκτός έδρας παιχνίδι με αντίπαλο τον Άρη για το βράδυ της Κυριακής.

Από τα ονόματα της αποστολής στον Ολυμπιακό εκτός είναι οι Μπιανκόν και Ροντινέϊ ενώ στους εκλεκτούς μπήκαν οι Βέζο και Καμπελά. Αναμενόμενη προφανώς η απουσία και του Ρέτσου.

Η αποστολή του Ολυμπιακού ανά θέσεις

Γκολκίπερ: Τζολάκης και Μπότης

Αμυντικοί: Ορτέγα, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Βέζο, Μάνσα και Μπρούνο

Μέσοι / Εξτρέμ: Ντιόγκο Νασιμέντο, Ζέλσον, Γκαρθία, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Στρεφέτσα, Έσε, Ποντένσε, Καμπελά, Μουζακίτης και Γιαζίτζι

Επιθετικοί: Ελ Καμπί, Γιάρεμτσουκ και Ταρέμι