Ολυμπιακός: Αποστολή χωρίς Μπιανκόν, Ροντινέϊ, μέσα ο Καμπελά
Από τα ονόματα της αποστολής στον Ολυμπιακό εκτός είναι οι Μπιανκόν και Ροντινέϊ ενώ στους εκλεκτούς μπήκαν οι Βέζο και Καμπελά. Αναμενόμενη προφανώς η απουσία και του Ρέτσου.
Η αποστολή του Ολυμπιακού ανά θέσεις
Γκολκίπερ: Τζολάκης και Μπότης
Αμυντικοί: Ορτέγα, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Βέζο, Μάνσα και Μπρούνο
Μέσοι / Εξτρέμ: Ντιόγκο Νασιμέντο, Ζέλσον, Γκαρθία, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Στρεφέτσα, Έσε, Ποντένσε, Καμπελά, Μουζακίτης και Γιαζίτζι
Επιθετικοί: Ελ Καμπί, Γιάρεμτσουκ και Ταρέμι
