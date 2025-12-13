Μόλις τελείωσε το παιχνίδι ανάμεσα στον Ολυμπιακό Β' και την Athens Kallithea υπήρξε ένα... θερμό επεισόδιο ανάμεσα στον Σταύρο Πνευρμονίδη και τον Γιάννη Γερολέμου.

Στο... μηδέν έμεινε ο Ολυμπιακός Β' με την Athens Kallithea (0-0) στο προπονητικό κέντρο του Ρέντη, με τις δύο ομάδες να μοιράζονται τον έναν βαθμό της ισοπαλίας για τον Νότιο Όμιλο της Superleague 2.

Ένα παιχνίδι που είχε ουκ ολίγες εντάσεις μεταξύ των παικτών των δύο ομάδων και μία από αυτές, υπήρξε στο φινάλε του ματς ανάμεσα στον Σταύρο Πνευρμονίδη και τον Γιάννη Γερολέμου.

Συγκεκριμένα, μόλις ο διαιτητής σφύριξε τη λήξη, ο 25χρονος Κύπριος ποδοσφαιριστής των φιλοξενούμενος κινήθηκε προς το μέρος του νεαρού εξτρέμ και παρότι στην κάμερα φάνηκε να τον παίρνει αγκαλιά, εν τέλει οι δυο τους είχαν έναν αρκετά έντονο διάλογο, πιθανόν για κάποια φάση στο παιχνίδι.

Αμέσως τα αίματα μεταξύ των δύο άναψαν, με τους συμπαίκτες τους να χωρίζουν αμέσως.