Εγκρίθηκε από τις Ενώσεις - Μέλη της ΕΠΟ η έκθεση πεπραγμένων του ΔΣ της περιόδου από 01.06.2025 έως και 30.11.2025 κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας.

Συγκεκριμένα στο περιθώριο της Τακτικής ΓΣ της ΕΠΟ, 63 μέλη ψήφισαν «ναι» και 6 «όχι» (6 ήταν απόντα) σε σχέση με τα πεπραγμένα της διοίκησης από τις αρχές Ιουνίου του 2025 έως και τα τέλη Νοεμβρίου του ίδιου έτους. Να θυμίσουμε πως στη Γενική Συνέλευση του Ιουνίου του 2024 ο διοικητικός απολογισμός μέσα από την Γενική Συνέλευση της ΕΠΟ είχε εγκριθεί με 59 ψήφους υπέρ, 5 κατά και 1 λευκό. Στην δε Ετήσια Τακτική ΓΣ του Ιουνίου του 2025 για τον διοικητικό απολογισμό της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΠΟ της περιόδου 01.06.2024 έως και 31.05.2025 υπήρξαν 70 θετικές ψήφοι.

Οι αποφάσεις του ΓΣ της ΕΠΟ, όπως ανακοινώθηκαν από την Ομοσπονδία

Ομόφωνα εγκρίθηκαν οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της περιόδου από 01.01.2025 έως και 30.06.2025 και ο προϋπολογισμός από 01.07.2026 έως και 30.06.2027.

Κατά την διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης ο Αναπληρωτής Πρόεδρος της ΕΠΟ και πρόεδρος της Επιτροπής Ερασιτεχνικού Ποδοσφαίρου, Νίκος Τζώρτζογλου, παρουσίασε την πρωτοποριακή πλατφόρμα καταγραφής και αποτύπωσης του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου σε ηλεκτρονική εφαρμογή. Η πλατφόρμα έχει στόχο την ανάπτυξη και την κάλυψη του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου όλης της χώρας, κάτι που θα συμβεί για πρώτη φορά.

Στο πλαίσιο της συνέλευσης ο οικονομικός διευθυντής της ΕΠΟ, Δημήτριος Ντούλας, παρουσίασε τον ενοποιημένο και αναθεωρημένο ισολογισμό και την κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης καθώς και την εξαμηνιαία έκθεση των ελεγκτών της περιόδου από 01.01.2025 έως 30.06.2025. Ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου Διακυβέρνησης & Συμμόρφωσης, Χρήστος Λάλας, ενημέρωσε τα Μέλη της ΕΠΟ και τους παρουσίασε την έκθεση της Επιτροπής για την περίοδο από 01.06.2025 έως και 30.11.2025.