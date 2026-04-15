Ρέλβας: «Να παίξουμε με πάθος και δυνατή νοοτροπία, μπορούμε να το γυρίσουμε»

Τους παίκτες της ΑΕΚ εκπροσώπησε στη συνέντευξη Τύπου ο Φελίπε Ρέλβας, ο οποίος εξέφρασε την πίστη του ότι η Ένωση μπορεί να ανατρέψει το 3-0 επί της Ράγιο.

Αναλυτικά όσα είπε ο Φιλίπε Ρέλβας στη συνέντευξη Τύπου:

Για το αν θεωρεί βαρύ το σκορ του πρώτου αγώνα και αυτό μεγαλώνει την πίστη για την ανατροπή: «Ο πρώτος στόχος για αύριο είναι να ξέρουμε ότι στην πρώτη αναμέτρηση δεν παίξαμε καλύτερα από αυτούς. Είχαμε ευκαιρίες, παίξαμε καλά στο δεύτερο μέρος, δεν παίξαμε καλά στο πρώτο, αλλά το πιστεύω ότι μετά την πρώτη αναμέτρηση μπορούμε να το γυρίσουμε. Έχουμε προπονηθεί καλά και είμαστε έτοιμοι. Παίζουμε απέναντι σε μια ομάδα με ποιότητα, αλλά με τους φιλάθλους στο πλευρό μας και με δυνατή νοοτροπία μπορούμε να τα καταφέρουμε».

Για το αν μίλησε με τον διαιτητή για το πέναλτι στο Βαγέκας: «Αυτό συνέβη την προηγούμενη εβδομάδα. Κάναμε πολλά λάθη και οι διαιτητές μπορεί να κάνουν λάθη. Κατά τη γνώμη μου δεν ήταν πέναλτι, έχει συμβεί και την Ελλάδα και δεν έχει δοθεί. Το σημαντικό είναι να γυρίσουμε τον προημιτελικά, μπορούμε να το καταφέρουμε και αυτός είναι ο στόχος».

Για το τι χρειάζεται η ομάδα για την ανατροπή: «Πάθος, να ξεκινήσουμε καλά, πρέπει να δείξουμε για ποιον λόγο είμαστε εδώ. Παίζουμε με ποιότητα, μπορούμε να το κάνουμε με μεγάλη συγκέντρωση και καλύτερη νοοτροπία για να είμαστε και πιο συμπαγείς».