Ο Ραζβάν Λουτσέσκου δεν θα μπορεί να υπολογίζει στις υπηρεσίες του Μαγκόμεντ Οζντόεφ ενόψει του αγώνα με τον ΟΦΗ λόγω καρτών.

Η 17η αγωνιστική και η αναμέτρηση κόντρα στον ΟΦΗ επιλέχθηκε να είναι το ματς που θα εκτίσει την ποινή του ο Μαγκόμεντ Οζντόεφ καθώς συμπλήρωσε κάρτες και θα χάσει τη συγκεκριμένη αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ.

Ο 33χρονος χαφ αντίκρισε την κίτρινη κάρτα στο ντέρμπι με τον Άρη και έτσι θα έπρεπε να χάσει ένα από τα επόμενα ματς. Επιλέχθηκε να είναι αυτός κόντρα στους Κρητικούς στην 17η αγωνιστική και θα είναι η πρώτη φορά φέτος που ο Ρώσος μέσος δεν θα παίξει σε ματς της Stoiximan Superleague.

Μέχρι στιγμής μετράει 13 συμμετοχές στο πρωτάθλημα με απολογισμό 7 γκολ (δεύτερος σκόρερ) και 2 ασίστ.