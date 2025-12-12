ΠΑΟΚ: Εκτίει με ΟΦΗ ο Οζντόεφ
Η 17η αγωνιστική και η αναμέτρηση κόντρα στον ΟΦΗ επιλέχθηκε να είναι το ματς που θα εκτίσει την ποινή του ο Μαγκόμεντ Οζντόεφ καθώς συμπλήρωσε κάρτες και θα χάσει τη συγκεκριμένη αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ.
Ο 33χρονος χαφ αντίκρισε την κίτρινη κάρτα στο ντέρμπι με τον Άρη και έτσι θα έπρεπε να χάσει ένα από τα επόμενα ματς. Επιλέχθηκε να είναι αυτός κόντρα στους Κρητικούς στην 17η αγωνιστική και θα είναι η πρώτη φορά φέτος που ο Ρώσος μέσος δεν θα παίξει σε ματς της Stoiximan Superleague.
Μέχρι στιγμής μετράει 13 συμμετοχές στο πρωτάθλημα με απολογισμό 7 γκολ (δεύτερος σκόρερ) και 2 ασίστ.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.