AEK: «Ο Ζίνι θα χάσει το Copa Africa», γράφουν στην Αγκόλα
Ανησυχητικά νέα από την Ανγκόλα για την κατάσταση της υγείας του Ζίνι. Όπως υποστηρίζει σελίδα που ασχολείται με το ποδόσφαιρο της χώρας του επιθετικoύ της ΑΕΚ, δεν θα είναι διαθέσιμος για το Copa Africa, λόγω του πρόσφατου τραυματισμού του στον αγώνα με τη Φιορεντίνα.
«Ο Ζίνι Σαλβαδόρ της ΑΕΚ, θα μείνει εκτός του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής.
Ο επιθετικός δεν θα αναρρώσει εγκαίρως και ο τραυματισμός δεν είναι τόσο απλός όσο φαινόταν, πράγμα που σημαίνει ότι θα χάσει τους αγώνες της Αγκόλας στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής», αναφέρει η ανάρτηση του σχετικού λογαριασμού και μένει να φανεί κατά πόσο αυτό ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.
Zini Salvador 🇦🇴 from AEK Athens, is out of the Africa Cup of Nations.
The striker will not recover in time, and the injury is not as simple as it seems, meaning he will miss Angola's matches in the Africa Cup of Nations. pic.twitter.com/e3rBRZ0Vrh— Angolan Football Scouting (@angolanfoot) December 11, 2025
Θυμίζουμε πως η ενημέρωση που υπήρχε ήταν πως ο νεαρός φορ θα ήταν έτοιμος σε διάστημα περίπου 10 ημερών και υπήρχε αισιοδοξία πως θα ήταν έτοιμος για το ματς με τη Σάμσουνσπορ, όμως τελικά δεν κατάφερε να προπονηθεί και να θέσει τον εαυτό του στη διάθεση του Μάρκο Νίκολιτς.
Οι παίκτες που θα πάνε στο Copa Africa θα πρέπει να αποδεσμευτούν από τις ομάδες τους στις 15 Δεκεμβρίου.
