Ο Κουτέσα μπήκε στην αποστολή της ΑΕΚ που «πετάει» για την Τουρκία για το ματς με τη Σάμσουνσπορ, ενώ εκτός έμεινε ο Ζίνι.

Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τη Σάμσουνσπορ στην Τουρκία την Πέμπτη για την 5η αγωνιστική της League Phase του Conference League με τους κιτρινόμαυρους μετά το διπλό κόντρα στη Φιορεντίνα να έχουν επιστρέψει στο παιχνίδι για πλασάρισμα στην πρώτη οκτάδα που δίνει απευθείας πρόκριση στους 16 του θεσμού.

Η κιτρινόμαυρη αποστολή έφτασε το πρωί της Τετάρτης στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» για να πετάξει με πτήση τσάρτερ για τη Σαμσούντα. Σε αυτήν επιστρέφει ο Κουτέσα, ενώ αντίθετα ο Ζίνι δεν πρόλαβε και δεν θα είναι διαθέσιμος για τον Νίκολιτς, όπως και οι Γκατσίνοβιτς και Πιερό που είναι εκτός με τραυματισμούς.

Η ΑΕΚ θα ολοκληρώσει στις 18:30 με προπόνηση στο γήπεδο της Σάμσουνσπορ την προετοιμασία της για την αυριανή αναμέτρηση. Μία ώρα νωρίτερα ο Μάρκο Νίκολιτς θα μιλήσει στη συνέντευξη Τύπου.

Θυμίζουμε πως εκτός ευρωπαϊκής λίστας είναι οι Λιούμπισιτς, Ζοάο Μάριο, Καλοσκάμης, Γιόνσον και Οντουμπάτζο.