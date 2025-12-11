Σε μια σπουδαία κίνηση, ο Βαγγέλης Μαρινάκης τίμησε τον 61χρονο Στέφεν Κρεάν για την ηρωική του παρέμβαση στην επίθεση με μαχαίρι.

Σε μια ιδιαίτερα σημαντική πρωτοβουλία, η Νότιγχαμ Φόρεστ του Βαγγέλη Μαρινάκη προσέφερε μια μοναδική εμπειρία στον άνδρα που ξεχώρισε για την πράξη του στο περιστατικό του Χάντιγκτον. Πριν από λίγες ημέρες σημειώθηκαν δραματικές σκηνές σε τρένο της γραμμής Ντόνκαστερ–Λονδίνο, όταν ένας άνδρας επιτέθηκε με μαχαίρι σε επιβάτες και μέλη του προσωπικού, λίγο μετά την αναχώρηση από το Πίτερμπορο.

Ανάμεσα στους δέκα τραυματίες βρισκόταν και ο 22χρονος ποδοσφαιριστής της Σκάνθορπ Γιουνάιτεντ, Τζόναθαν Γκιόσε, ο οποίος χτύπησε στο χέρι και υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση. Νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης, ανέλαβε να καλύψει εξ ολοκλήρου τα ιατρικά έξοδα των τραυματιών, σε μια κίνηση που γνώρισε την αποθέωση στο Νησί.

Ταυτόχρονα, η ομάδα θέλησε να τιμήσει τον Στέφεν Κρέαν, τον άνθρωπο που χαρακτηρίστηκε «ήρωας» για την προσπάθειά του να αφοπλίσει με γυμνά χέρια τον επιτιθέμενο. Ο Κρέαν, οπαδός της Φόρεστ, δεν δίστασε να ορμήσει στον 32χρονο δράστη μαζί με τον εργαζόμενο στην εστίαση του τρένου, Σαμίρ Ζιτούνι -που τραυματίστηκε σοβαρά στο πρόσωπο και τον λαιμό και χρειάστηκε νοσηλεία δύο εβδομάδων - και απέτρεψαν χειρότερες καταστάσεις.

Οι πράξεις τους προκάλεσαν ευρεία συγκίνηση και θαυμασμό στη Μεγάλη Βρετανία. Ο 61χρονος Κρέαν, που δήλωσε ότι έδρασε για να προστατεύσει τους νεότερους συνεπιβάτες, είχε ήδη τιμηθεί από τη Φόρεστ σε εντός έδρας αγώνα με τη Λιντς, όπου γνώρισε θερμή υποδοχή στο «City Ground». Το χέρι του παραμένει δεμένο και έχει γίνει γνωστό πως δεν πρόκειται να επανέλθει πλήρως.

Στο πλαίσιο της νέας τιμητικής πρωτοβουλίας, ο Κρέαν, συνοδευόμενος από τον φίλο του, Φίλιπ, ταξίδεψε στην Ολλανδία μαζί με την αποστολή της Νότιγχαμ για την αναμέτρηση του Europa League απέναντι στην Ουτρέχτη (11/12, 19:45). Οι δύο τους φωτογραφήθηκαν με την ομάδα κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης του αγωνιστικού χώρου στο «Γκάλχενβααρντ».