Η τρομερή αναλογία γκολ ανά αγώνα του Ελ Καμπί κι εκείνοι που βρίσκονται μπροστά του

Το 0,64 του Αγιούμπ Ελ Καμπί στην Stoiximan Superleague κι εκείνοι που στέκονται μπροστά του.

Ο Ολυμπιακός επικράτησε με 3-0 του ΟΦΗ στο «Γ. Καραϊσκάκης» το απόγευμα του Σαββάτου (06/12), με τον Αγιούμπ Ελ Καμπί να είναι για άλλη μια φορά ο μεγάλος πρωταγωνιστής του, αφού σκόραρε τα δύο πρώτα γκολ της ομάδας του.

Ο Μαροκινός επιθετικός έφτασε έτσι τα 12 γκολ σε 13 παιχνίδια στο φετινό πρωτάθλημα της Stoiximan Superleague όντας μόνος πρώτος στον πίνακα των σκόρερ ενώ παράλληλα διεύρυνε και τις εντυπωσιακές του επιδόσεις.

Ο 32χρονος φορ έχει σημειώσει συνολικά 47 γκολ σε 73 ματς πρωταθλήματος με την αναλογία των τερμάτων και των συμμετοχών του να φτάνει αυτή τη στιγμή στο 0,64. Επίδοση που είναι εξαιρετική κι αυτό φαίνεται από το γεγονός πως μόλις πέντε ποδοσφαιριστές έχουν καλύτερη επίδοση από κείνον στην ιστορία της διοργάνωσης.

Μπροστά από τον Αγιούμπ Ελ Καμπί βρίσκονται ο θρυλικός Κώστας Νεστορίδης της ΑΕΚ με 0,83 γκολ ανά αγώνα, που είναι και ο πρώτος στην λίστα, ο Γιώργος Σιδέρης με 0,80, ο Αντώνης Αντωνιάδης με 0,78, ο Τζιμπρίλ Σισέ με 0,77 και ο Ιβ Τριαντάφυλλος με 0,67.