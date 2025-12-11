ΟΦΗ: Μπήκε ο Νέιρα ενόψει Πανσερραϊκού
Μετά τον Γιάννη Αποστολάκη ο Χρήστος Κόντης έχει ακόμα μια επιστροφή ενόψει του πολύ σημαντικού αγώνα του ΟΦΗ με τον Πανσερραϊκό στο Παγκρήτιο Στάδιο, για τη 14η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Ο λόγος για τον Χουάν Νέιρα.
Ο Αργεντινός φυσικός ηγέτης της ομάδας ακολούθησε το κανονικό πρόγραμμα στην προπόνηση που έγινε την Πέμπτη (11/12) στο Βαρδινογιάννειο Αθλητικό Κέντρο και συνεπώς έθεσε τον εαυτό του στη διάθεση του προπονητή του. Θυμίζουμε πως ο πολύπειρος χαφ υπέστη θλάση στο γαστροκνήμιο στις 24 Νοεμβρίου, στη νίκη των Κρητικών επί της ΑΕΛ Novibet στη Λάρισα.
Από την άλλη ο Γιάννης Θεοδοσουλάκης ακολούθησε θεραπεία, ενώ ο Φράνκο Ζανελάτο συνέχισε ατομικό πρόγραμμα, κάτι που σημαίνει πως αμφότεροι δεν θα είναι ετοιμοπόλεμοι για το ματς με τους Σερραίους.
Δείτε ΕπίσηςΟΦΗ: Οι οπαδοί του έβαλαν... φωτιά στο Ηράκλειο
O Όμιλος θα ολοκληρώσει την προετοιμασία του για τον αγώνα με τον Πανσερραϊκό, με προπόνηση που έχει προγραμματιστεί για αύριο, Παρασκευή (12/12), στις 11:00.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.