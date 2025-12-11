Ο Χουάν Νέιρα μπήκε σε κανονικό ρυθμό προπονήσεων ενόψει του αγώνα του ΟΦΗ με τον Πανσερραϊκό στο Ηράκλειο (13/12, 18:00).

Μετά τον Γιάννη Αποστολάκη ο Χρήστος Κόντης έχει ακόμα μια επιστροφή ενόψει του πολύ σημαντικού αγώνα του ΟΦΗ με τον Πανσερραϊκό στο Παγκρήτιο Στάδιο, για τη 14η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Ο λόγος για τον Χουάν Νέιρα.

Ο Αργεντινός φυσικός ηγέτης της ομάδας ακολούθησε το κανονικό πρόγραμμα στην προπόνηση που έγινε την Πέμπτη (11/12) στο Βαρδινογιάννειο Αθλητικό Κέντρο και συνεπώς έθεσε τον εαυτό του στη διάθεση του προπονητή του. Θυμίζουμε πως ο πολύπειρος χαφ υπέστη θλάση στο γαστροκνήμιο στις 24 Νοεμβρίου, στη νίκη των Κρητικών επί της ΑΕΛ Novibet στη Λάρισα.

Από την άλλη ο Γιάννης Θεοδοσουλάκης ακολούθησε θεραπεία, ενώ ο Φράνκο Ζανελάτο συνέχισε ατομικό πρόγραμμα, κάτι που σημαίνει πως αμφότεροι δεν θα είναι ετοιμοπόλεμοι για το ματς με τους Σερραίους.

O Όμιλος θα ολοκληρώσει την προετοιμασία του για τον αγώνα με τον Πανσερραϊκό, με προπόνηση που έχει προγραμματιστεί για αύριο, Παρασκευή (12/12), στις 11:00.