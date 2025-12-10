Η ανάρτηση του Γιώργου Τζαβέλλα μετά τη λύση της συνεργασίας του με τον Παναθηναϊκό.

Ο Γιώργος Τζαβέλλας, όπως είναι γνωστό, έλυσε τη συνεργασία του με τον Παναθηναϊκό.

Ο παλαίμαχος διεθνής παίκτης, έπειτα από 1,5 χρόνο στο τριφύλλι, αποχώρησε και ο ίδιος προχώρησε σε ανάρτηση στα social media. Αναλυτικά όσα έγραψε ο Τζαβέλλας:

«Κλείνει σήμερα για μένα ένα όμορφο κεφάλαιο.

Θέλω να ευχαριστήσω τους ανθρώπους του συλλόγου για τον σεβασμό, τη συνεργασία και την καθημερινότητα που χτίσαμε μαζί. Φεύγω με καθαρή καρδιά έχοντας κρατήσει τις καλύτερες στιγμές και τους ανθρώπους που γνώρισα.

Εύχομαι καλύτερες ημέρες για τον Παναθηναϊκό!».

Ο Παναθηναϊκός να θυμίσουμε ότι ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για το δύσκολο και πολύ κρίσιμο ματς της Πέμπτης με τη Βικτόρια Πλζεν: Με απογευματινή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης» ολοκληρώθηκε την Τετάρτη η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για τον εντός έδρας αγώνα της League Phase του Europa League κόντρα στη Βικτόρια Πλζεν (11/12, 22:00).

Το πρόγραμμα ξεκίνησε με προθέρμανση και rondo, συνεχίστηκε με τακτική, ακολούθησε παιχνίδι σε μικρό χώρο και ολοκληρώθηκε με εξάσκηση στις στατικές φάσεις. Ατομικό πρόγραμμα ακολούθησαν οι Πελίστρι, Σάντσες, ενώ θεραπεία και ατομικό έκανε ο Κυριακόπουλος.

Στην αποστολή βρίσκονται οι Λαφόν, Ντραγκόφσκι, Κότσαρης, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Ζαρουρί, Τετέ, Μπακασέτας, Πάλμερ – Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Μλαντένοβιτς, Φικάι, Κώτσιρας, Μπρέγκου, Τζούριτσιτς, Πάντοβιτς».