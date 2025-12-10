Ο τεχνικός της Βικτόρια Πλζεν Μάρτιν Χίσκι και ο Βόσνιος χαφ Αμάρ Μέμιτς μίλησαν για τη σύγκρουση με τον Παναθηναϊκό. Πλήρης στην Αθήνα η ομάδα της Τσεχίας.

Η Βικτόρια Πλζεν, αντίπαλος του Παναθηναϊκού το βράδυ της Πέμπτης στο ΟΑΚΑ (22:00) για το Europa League αφίχθη στην Αθήνα και όπως έγινε γνωστό, είναι πλήρης.

Ο τεχνικός Μάρτιν Χίσκι δεν αντιτωπίζει κάποια σημαντική απουσία και μάλιστα έχει στη διάθεσή του και τον 18χρονο μέσο Γίρι Πάνος, το νέο μεγάλο ταλέντο της Πλζεν, το οποίο ξεπέρασε την ίωση που τον ταλαιπωρούσε.

Ο Χίσκι πριν πετάξει η αποστολή της Πλζεν για την Αθήνα, μίλησε στα ΜΜΕ και αναφερόμενος στο τριφύλλι, τόνισε ότι είναι επιπέδου Champions League, ενώ ανέφερε ότι δεν επικρατεί ικανοποίηση με τη βαθμολογική θέση της ομάδας κι ότι ο Ράφα Μπενίτεθ επιχειρεί ν' αλλάξει την κατάσταση.

Αναλυτικά όσα είπε ο Χίσκι:

-Τι μπορείτε να περιμένετε από τον Παναθηναϊκό;

«Είναι μια πολύ έμπειρη διεθνής ομάδα, η οποία διαθέτει πολύ δυνατές μονάδες στην επίθεση. Είναι μια ομάδα που δεν είναι εντελώς ικανοποιημένη με την κατάσταση στην οποία βρίσκεται στο ελληνικό πρωτάθλημα. Υπάρχει νέος προπονητής που προσπαθεί να αναδιαμορφώσει την ομάδα και σίγουρα μας περιμένει ένας εξαιρετικά δύσκολος αντίπαλος, επιπέδου Champions League».

- Στην Ευρώπη αποδεικνύετε πόσο ξεχωριστοί μπορείτε να είστε. Θα συνεχίσετε έτσι;

«Όλοι μάλλον αισθανόμαστε ότι στη ευρωπαϊκή σκηνή η ομάδα έχει ταυτότητα, ότι είναι ικανή να παίζει με επιθετικό τρόπο. Πιστεύω ότι αυτό θα είναι το κλειδί για τον αυριανό αγώνα, να είμαστε θαρραλέοι. Πιστεύω ότι για εμάς είναι μεγάλη πρόκληση να αφήσουμε πίσω μας τον κακό αγώνα με τη Σλοβάτσκο. Η ομάδα γνωρίζει ότι η απόδοση πρέπει να είναι εντελώς διαφορετική».

- Περιμένετε καυτή ατμόσφαιρα;

«Ναι, την περιμένουμε και την ανυπομονούμε. Ξέρουμε ότι ο Παναθηναϊκός δεν παίζει στο δικό του γήπεδο, αλλά στο Ολυμπιακό Στάδιο, το οποίο βρίσκεται υπό ανακαίνιση, οπότε δεν μπορεί να έχει πλήρη χωρητικότητα. Αλλά γνωρίζουμε πώς είναι το ελληνικό περιβάλλον. Πιστεύω ότι αυτό πάντα βοηθά κάθε ποδοσφαιριστή και πιστεύω ότι θα είναι θετικό και για εμάς».

Μέμιτς: «Νίκη για την πρόκριση»

Ο 24χρονος διεθνής Βόσνιος Μέσος Αμάρ Μέμιτς επίσης μίλησε στους Τσέχους δημοσιογράφους:

- Ποια είναι η διάθεση στην ομάδα μετά την ήττα από τη Σλοβάτσκο;

«Φυσικά αναλύσαμε τον αγώνα, αλλά τώρα συγκεντρωνόμαστε στον αγώνα στην Ευρώπη και στο τελευταίο ματς εντός έδρας».

-Στην Ευρώπη έχετε μία από τις καλύτερες άμυνες. Θα βασιστείτε σε αυτήν;

«Ναι, θέλουμε να τα καταφέρουμε στην Αθήνα, ιδανικά κρατώντας το μηδέν πίσω».

-Πόσο σημαντικό είναι να κερδίσετε εκεί, αφού μπορείτε σχεδόν να εξασφαλίσετε την πρόκριση στη φάση της άνοιξης;

«Γνωρίζουμε ότι αν κερδίσουμε, είμαστε ένα βήμα από την πρόκριση. Προετοιμαστήκαμε για αυτό και θέλουμε να τα καταφέρουμε».

Πιστεύετε σε ακόμη ένα ευρωπαϊκό «θαύμα» της Πλζεν;

«Φυσικά πιστεύουμε. Αν δεν πιστεύαμε, δεν θα ήμασταν εδώ».

Τι λέτε για τον αντίπαλο; Πόσο δύσκολο θα είναι το ματς;

«Θα είναι δύσκολος αγώνας. Ξέρουμε πώς παίζουν στην έδρα τους μπροστά στους φιλάθλους τους, αλλά είμαστε έτοιμοι και θέλουμε να το διαχειριστούμε».

Η αποστολή της Πλζεν

Η αποστολή της Βικτόρια Πλζεν για το ματς με τον Παναθηναϊκό αποτελείται από τους εξής παίκτες:

Τερματοφύλακες: Μαριάν Τβρντόν, Μάρτιν Γεντλίτσκα, Φλόριαν Βίγκελε.

Αμυντικοί: Μέρχας Ντόσκι, Σάμπσον Ντουέ, Βάτσλαβ Γεμέλκα, Σβετοζάρ Μάρκοβιτς, Κάρελ Σπάτσιλ.

Μέσοι: Λούκας Τσερβ, Τόμας Λάντρα, Άμαρ Μέμιτς, Γίρι Μάξιμ Πάνος, Τσέικ Σουαρέ, Ματέι Βαλέντα, Ντένις Βίσίνσκι, Αντριάν Ζέλκοβιτς.

Επιθετικοί: Πρινς Αντού, Τζέιμς Μπέλο, Ραφίου Ντουροσίνμι, Κριστόφ Καμπονγκό, Ματέι Βίντρα.



