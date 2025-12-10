Ο τεχνικός του Παναθηναϊκού Ράφα Μπενίτεθ ανακοίνωσε την αποστολή για το ματς με τη Βικτόρια Πλζεν.

Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για τον σημαντικό αγώνα με τη Βικτόρια Πλζεν στο ΟΑΚΑ το βράδυ της Πέμπτης για την έκτη αγωνιστική του Europa League.

Ο τεχνικός των πρασίνων Ράφα Μπενίτεθ ανακοίνωσε την αποστολή στην οποία δεν βρίσκονται φυσικά οι Πελίστρι, Σάντσες, Κυριακόπουλος, αλλά και ο Ντέσερς που δεν είναι στη λίστα της UEFA.

Αναλυτικά η αποστολή κι όσα αναφέρει η ΠΑΕ Παναθηναϊκός:

«Με απογευματινή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης» ολοκληρώθηκε την Τετάρτη η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για τον εντός έδρας αγώνα της League Phase του Europa League κόντρα στη Βικτόρια Πλζεν (11/12, 22:00).

Το πρόγραμμα ξεκίνησε με προθέρμανση και rondo, συνεχίστηκε με τακτική, ακολούθησε παιχνίδι σε μικρό χώρο και ολοκληρώθηκε με εξάσκηση στις στατικές φάσεις. Ατομικό πρόγραμμα ακολούθησαν οι Πελίστρι, Σάντσες, ενώ θεραπεία και ατομικό έκανε ο Κυριακόπουλος.

Στην αποστολή βρίσκονται οι Λαφόν, Ντραγκόφσκι, Κότσαρης, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Ζαρουρί, Τετέ, Μπακασέτας, Πάλμερ – Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Μλαντένοβιτς, Φικάι, Κώτσιρας, Μπρέγκου, Τζούριτσιτς, Πάντοβιτς».