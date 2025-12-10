Τζούρισιτς για τις 100 συμμετοχές με Παναθηναϊκό: «Αυτή η ομάδα σημαίνει τα πάντα για μένα»

Με ένα πολύ όμορφο βίντεο ο Φίλιπ Τζούρισιτς αναφέρεται στις 100 συμμετοχές που έχει με τον Παναθηναϊκό λέγοντας πως αυτή η ομάδα σημαίνει για τα πάντα για το ίδιο.

Ο Φίλιπ Τζούρισιτς γράφει την δική του ιστορία με τον Παναθηναϊκό, με τον Σέρβο εξτρέμ να φτάνει τις 100 συμμετοχές με το «τριφύλλι». Σε αυτές τις συμμετοχές ο 33χρονος ποδοσφαιριστής μετράει 19 γκολ και 10 ασίστ.

Ο Τζούρισιτς έχει δεθεί με τους «πράσινους» κάτι που φάνηκε και από το βίντεο που ανέβασε με στιγμές του με τη φανέλα του «τριφυλλιού». Για την ακρίβεια από τα όσα ανέφερε και τα οποία έχουν ως εξής: «Περήφανος και τιμημένος που έφτασα τις 100 συμμετοχές με τον Παναθηναϊκό. Αυτή η ομάδα, αυτά τα χρώματα και η υποστήριξη που νιώθω από την πρώτη μου μέρα στην Αθήνα σημαίνουν τα πάντα για μένα. Μόνο ΠΑΟ!».