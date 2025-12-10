Εκτός από τις μεταγραφές στην ΑΕΛ Novibet θα υπάρξουν και αποχωρήσεις ποδοσφαιριστών. Ήδη σίγουροι θεωρούνται πέντε και ο αριθμός ενδεχομένως μπορεί να αυξηθεί.

Η ΑΕΛ Novibet μετά από ένα κακό πρώτο γύρο όπου μάζεψε συνολικά 8 βαθμούς και βρίσκεται στην προτελευταία θέση του βαθμολογικού πίνακα, ετοιμάζεται για την δική της αντεπίθεση προκειμένου να πετύχει τον βασικό της στόχο που δεν είναι άλλος από την παραμονή στην Super League.

Μια αντεπίθεση που θα στηριχθεί και στην παρουσία στον πάγκο του Σάββα Παντελίδη, ενός έμπειρου προπονητή που η πορεία του έχει δείξει πως μπορεί να πετύχει στα δύσκολα. Μετά την αλλαγή τεχνικού, το βάρος θα δοθεί στις μεταγραφικές κινήσεις. Ωστόσο πριν αποκτηθούν παίκτες, θα έχουμε και αποχωρήσεις και ήδη στην πόρτα της εξόδου βρίσκονται πέντε.

Αρχικά παρελθόν αποτελεί ουσιαστικά ο Αμρ Ουάρντα με τον Αιγύπτιο μεσοεπιθετικό να πληρώνει τα πειθαρχικά του παραπτώματα. Στην επιστροφή του στην ΑΕΛ Novibet ο Ουάρντα είχε 7 συμμετοχές με 1 γκολ και τις επόμενες ημέρες θα λυθεί και τυπικά το συμβόλαιό του.

Ο δεύτερος που θεωρείται εκτός ομάδας είναι ο Θανάσης Παπαγεωργίου. Ο εκ των αρχηγών των «βυσσινί» που είχε 6 συμμετοχές δεν θα συνεχίσει στην ομάδα της καρδιάς του, κάτι που και ο ίδιος ποτέ δεν έχει κρύψει.

Ο Χρήστος Γιούσης που σε καμία περίπτωση δεν έχει την διαφορά παίζοντας σε 7 παιχνίδια χωρίς να σκοράρει είναι επίσης ένας από τους παίκτες που δεν θα συνεχίσουν στην ΑΕΛ Novibet.

Ακόμα ένας παίκτης που δεδομένα δεν θα βρίσκεται στους Θεσσαλούς είναι ο Μπόγιαν Κοβάσεβιτς με τον Σέρβο αριστερό μπακ να έχει πολλές μεταπτώσεις στο παιχνίδι του και έτσι να μένει εκτός αγωνιστικών πλάνων.

Τέλος ο πέμπτος παίκτης, με τον αριθμό να είναι σίγουρο πως θα ανέβει, αλλά όχι πολύ, είναι ο Εμάνουελ Βινιάτο. Ο Ιταλός εξτρέμ δεν κατάφερε να δείξει κάτι στις προπονήσεις για να μπει και στους αγώνες, έχοντας μόλις μία συμμετοχή στο πρωτάθλημα.

Οι κινήσεις που θα γίνουν

Όπως αναφέραμε εκτός από τους πέντε παίκτες που αναφέραμε, θα υπάρξουν ακόμα μία με δύο. Όσον αφορά τώρα τις αποκτήσεις ο Σάββας Παντελίδης με τους συνεργάτες του σκανάρουν την αγορά για τους παίκτες, γνωρίζοντας πάνω-κάτω τις θέσεις που χρειάζεται ενίσχυση. Δεδομένα η ΑΕΛ Novibet θα πάρει αριστερό μπακ, σέντερ φορ, στόπερ, αμυντικό χαφ και έναν ή και δύο εξτρέμ. Στόχος δηλαδή είναι να γίνουν λίγες αλλά σωστές κινήσεις προκειμένου η ομάδα να ανακάμψει και να πετύχει το στόχο της.

Ο Πλαβούκος νέος προπονητής τερματοφυλάκων στην ΑΕΛ Novibet

Οι αλλαγές στην ΑΕΛ Novibet μετά και την επίσημη ανακοίνωση του Σάββα Παντελίδη συνεχίζονται. Οι «βυσσινί» μετά τον έμπειρο τεχνικό έκαναν γνωστούς και τους συνεργάτες του. Στην ανακοίνωση αυτή δεν υπήρχε το όνομα του Γιάννη Πλαβούκου που θα είναι ο νέος προπονητής τερματοφυλάκων της ομάδας.

Ένας προπονητής που στα 58 του έχει δουλέψει επίσης σε Λεβαδειακό, ΠΑΣ Γιάννινα, Πανιώνιο, Λαμία και Άρη. Επίσης το 2019 είχε συμφωνήσει με την ΑΕΛ, αλλά τελικά παραιτήθηκε άμεσα.