Ο Χρύσανθος Τσαλτίδης γράφει στο blog του στο gazzetta για το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης και το πως το VAR αντί να διορθώνει την αδικία, την επικυρώνει!

Είναι πραγματικά φοβερό αυτό που βιώνουμε στην όμορφη Θεσσαλονίκη, όπου ακούμε και διαβάζουμε ότι στα ΠΑΟΚ-Άρης είναι ευνοημένος ο Άρης!!!

Ούτε ο ίδιος ο Λουτσέσκου δεν τόλμησε να απαντήσει στην δική μου ερώτηση για τον Κουλμπάκοφ, τον Ούγγρο Μπόντγκαν και τον Αζέρο Αγκάγιεφ. Διαιτητές που με τα…ανθρώπινα λάθη τους διαμόρφωσαν τα αποτελέσματα. Ξέχασα φυσικά τον Σουηδοιρακινό, το αστέρι αυτό της διαιτησίας, αλλά και τον βαρίστα από την Αλβανία.

Όποτε υπάρχει ρέφερι από χώρες του πρώην ανατολικού μπλοκ όλως τυχαίως προκύπτουν φάσεις που ξεκάθαρα αδικούν τον Άρη, αν και προσπαθούν να μας βγάλουν τρελούς. Το πέναλτι και κόκκινη του Κουλιεράκη στον Ματέο, το επιθετικό φάουλ του Κουλιεράκη σε γκολ, τα απίστευτα του Κουλμπάκοφ, όλα από… elite ρέφερι Λευκορώσο, Ούγγρο, Αζέρο. Προχθές ο Κροάτης Μπέμπεκ τα έβλεπε όλα…ΠΑΟΚ. Ανύπαρκτο πέναλτι καθώς τραβιούνται και οι 2 παίκτες και φυσικά το οφσάιτ γκολ του ΠΑΟΚ που μέτρησε κανονικά και διαβάζαμε και ακούγαμε όλους τους κανονισμός εκτός από αυτόν που πραγματικά έπρεπε να εφαρμοστεί.

Τι γράφει ο κανονισμός μπορείτε να το δείτε στην φωτογραφία ΚΑΙ ΞΕΚΑΘΑΡΑ Ο ΡΟΟΥΖ ΠΟΥ ΔΙΩΧΝΕΙ ΤΗΝ ΜΠΑΛΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΧΗ ΚΑΙ Η ΜΠΑΛΑ ΕΧΕΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ Ή ΚΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΕΣΤΙΑ.

Δύο κόκκινες κάρτες, μία απευθείας στον Χατσίδη και μία στον Μπαμπα, δεν τις είδε ποτέ ο Κροάτης. Την δεύτερη κίτρινη φυσικά στον Χατσίδη δεν την είδε ούτε ο Παπαπέτρου. Φυσικά ο Κροάτης θα το έβλεπε αν ήταν ανάποδα, όπως σωστά είδε ότι ο Φατιγκά ήταν ένα βήμα έξω από την περιοχή. Αν ήταν ανάποδα, θα ακούγαμε ότι ξεκινάει το μαρκάρισμα έξω, αλλά τελειώνει μέσα, άρα πέναλτι. Τι όχι;

Ένοχη σιωπή της ΚΕΔ και Σέρβος με παρελθόν, Ιταλός και όχι Γερμανοί!

Λανουά και Βαλέρι ως γνωστόν κάνουν εξαιρετική δουλειά ως τώρα, οπότε πρέπει να συνεχίσουν για να ανανεώσουν το συμβόλαιό τους!

Σε όλα τα ντέρμπι Γερμανοί, αλλά στην Τούμπα Σέρβος πέτρα του σκανδάλου στην γειτονική χώρα. Πως είχε έρθει ο Αλβανός varίστας το θυμάστε; Αλήθεια γιατί δεν τον ξαναφέρατε; Τι και αν είναι…ασπρόμαυρο πανί και δεν παίζει τα ντέρμπι στην γειτονική χώρα γιατί οι Σέρβοι λένε ότι είναι οπαδός της Παρτίζαν και όλη η οικογένειά του δούλευε στην συγκεκριμένη ομάδα. Χαζομάρες τώρα θα πω εγώ. Δηλαδή αν έπαιζε ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός πριν 3 χρόνια (όχι πέρσι και φέτος βεβαίως, βεβαίως) και έρχονταν ένας Σέρβος του Ερυθρού Αστέρα είμαι βέβαιος ότι δεν θα υπήρχε καμία απολύτως αντίδραση! Πάμε και στον Ιταλό βαρίστα. Η ΚΕΔ και ο Βαλέρι που κρίθηκε ικανός να ξαναμπεί στην ΚΕΔ μετά τα όσα έγιναν με αυτόν επί Περέιρα, φέρνει για καλύτερο τον τιμωρημένο συμπατριώτη του; Και μάλιστα δυο φορές φέτος!

Και τα εντοπίζει όλα αυτά (ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ) η ΠΑΕ Άρης και ζητάει επίσημα αντικατάσταση. Τι απάντησε η ΚΕΔ; Τίποτα! Προσέξτε επιλέγουν το μη ικανό που τιμωρήθηκε, να έρθει στο ντέρμπι! Ένοχη σιωπή ή κάτι άλλο;

ΜΕ Γερμανούς ούτε γκολ κόντρα στον Άρη…

Από την άλλη εγώ θα πω ότι καταλαβαίνω απόλυτα γιατί δεν θέλουμε Γερμανούς. Γιατί δεν θέλουμε αυτούς ΠΟΥ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΟΥΤΕ ΜΙΑ ΑΜΦΙΣΒΗΤΟΥΜΕΝΗ ΦΑΣΗ ΣΕ ΟΣΑ ΑΡΗΣ-ΠΑΟΚ έχουν σφυρίξει, αλλά υπάρχει μόνο ένα δεδομένο. Δεν κερδίζει ο ΠΑΟΚ! Τα τρία τελευταία χρόνια ΔΕΝ ΒΑΖΕΙ ΟΥΤΕ ΓΚΟΛ ΣΤΗΝ ΤΟΥΜΠΑ, γιατί κανένας Κουλμπάκοφ δεν δίνει ανύπαρκτο πέναλτι, κανένας Αγκάγιεφ δεν κλείνει τα μάτια σε κόκκινη και πέναλτι υπέρ του Ματέο, κανένας Μπόγκνταν δεν κλείνει τα μάτια σε πεντακάθαρο επιθετικό φάουλ.

Φυσικά δεν υπάρχει Καλόπουλος, δεν υπάρχει Σταυρίδης, δεν υπάρχει Χαραλαμπίδης, δεν υπάρχει Κάκος, δεν υπάρχει Βάσσάρας, ενώ ο Σαραιδάρης που υπάρχει είναι πλέον εδώ και πολλά χρόνια υπάλληλος της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Για να μην ψάχνουμε όμως ρε παιδιά σε πρώην Σοβιετικούς, ας επαναφέρουμε σιγά, σιγά τα ελληνάκια! Αυτό δεν ακούτε όλο και πιο συχνά σε αντικειμενικές εκπομπές; Τίποτα τυχαίο που λέει και η θέα Ιουλία Καλλιμάνη…

Βέβαια οφείλω να ομολογήσω ότι η ευθύνη είναι της ΠΑΕ Άρης. Πήρες κύριε Καρυπίδη πρώην πρόεδρο της ΚΕΔ να εξηγεί τους κανονισμούς όπως ο κ. Τεβεκέλης στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ; ΟΧΙ! Ενώ στον ΠΑΟΚ γίνεται προπόνηση κάθε εβδομάδα, στον Άρη απλά διαπιστώνουμε ποιο…touch θα μας στερήσει βαθμούς την επόμενη φορά!!!

Οι Γερμανοί ότι έβλεπαν…σφύριζαν και 0-0, 0-1, 0-1, όπως και ο Σκωτζέζος ξανά 0-1. Αυτά είναι τα γεγονότα, όπως και γεγονός είναι ότι δυστυχώς το var έχει εξελιχθεί αντί για διόρθωση της αδικίας σε επιβολή της. Ψάχνουν το touch, ίδιες φάσεις εναντίον του Άρη είναι κόκκινες και υπέρ του…παίζεται. Με αυτές τις συνθήκες θα πάει ο Άρης στην Τούμπα και το μόνο που θέλω από τον Χιμένεθ και τους παίκτες είναι να μπουν με τσαμπουκά, με πάθος, με δύναμη έχοντας στο μυαλό τους ότι αγωνίζονται απέναντι σε αυτούς που κάνουν μονίμως το άσπρο…μαύρο.

Αλλοίωση του θεσμού του κυπέλλου…

Μία ερώτηση για το τέλος. Θα απαντήσει λέτε η ΕΠΟ; Που το έχετε δει τα παιχνίδια 3 ομάδων να διεξάγονται μετά την ολοκλήρωση της φάσης του θεσμού, ενώ ένα γκολ μπορεί να αλλάξει την θέση στην κατάταξη; ΕΝΑΣ λογικός άνθρωπος μπορεί να εξηγήσει γιατί δεν έπαιξαν πριν την 4η αγωνιστική και μπήκε…5η στο κύπελλο ώστε να ξέρει ΑΚΡΙΒΩΣ Ο ΠΑΟ Ή Ο ΠΑΟΚ πόσα γκολ θέλουν και να επιλέξουν αντίπαλο; Γιατί δεν έγιναν την βδομάδα που πέρασε τα τρία ματς και η τελευταία αγωνιστική στις 17 Δεκέμβρη;

Ουπς έχει και παρακάτω; Φυσικά. Τα τρία ματς δεν θα γίνουν την ίδια ώρα. Τον Ολυμπιακό δεν τον επηρεάζει. Θα είναι πρώτος. Μετά; Αυτή την στιγμή ΠΑΟ και ΠΑΟΚ ανάλογα με το πόσα γκολ θα βάλουν σε Καβάλα και Μαρκό θα διαλέξουν αντίπαλο! Και η ΕΠΟ όρισε το ματς του ΠΑΟΚ μετά τα άλλα δύο. Θέλει να βγει 7ος για να παίξει με τον δεύτερο Λεβαδειακό; Τόσα γκολ. Έχει νωρίτερα βάλει πολλά γκολ ο ΠΑΟ και βγήκε δεύτερος; Σταματάμε στα λιγότερα γκολ, πάμε 8οι και παίζουμε πάλι με τον Λεβαδειακό!!! Αξιοκρατία και ισονομία στο έπακρο! Μην γίνει κανένα ατύχημα και παίξουμε Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ.

Αλήθεια η ΟΥΕΦΑ αυτό κάνει; Φυσικά και όχι. Και την ίδια στιγμή βάζετε ίδια ώρα και μέρα την τελευταία αγωνιστική στην Λίγκα για... ισονομία! Και στο Κύπελλο που μετράει το ένα γκολ κάνετε αυτό; Για γέλια και για κλάματα!

ΥΓ1 Το τι συμβαίνει στην Θεσσαλονίκη είναι εύκολο να το καταλάβετε βλέποντας τι πέναλτι έδωσε ο Ασλανίδης Πιερίας υπέρ του ΠΑΟΚ στο παιχνίδι της Κ19 με τον Άρη, αφού νωρίτερα φρόντισε να αποβάλει με ανύπαρκτη κόκκινη τον καλύτερο παίκτη του Άρη τον Χαρούπα. Τον βλέπω σύντομα…διεθνή σαν τον Πολυχρόνη!