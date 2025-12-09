Λανουά: «Χέρι του Ζοάο Μάριο στο γκολ της ΑΕΚ, σωστό το πέναλτι του Διούδη»

Η ανάλυση του Στεφάν Λανουά για τις αμφισβητούμενες φάσεις της 13ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League. Σωστό το πέναλτι του ΠΑΟΚ και το ακυρωθέν γκολ του Γιόβιτς.

Όπως κάθε Τρίτη η ΕΠΟ δημοσίευσε το video με την ανάλυση αμφισβητούμενων φάσεων της Stoiximan Super League. Από τα ματς της 13η αγωνιστικής ο Στεφάν Λανουά αναφέρθηκε στους αγώνες που έγιναν σε Λάρισα, Τούμπα και Νέα Φιλαδέλφεια, δικαιώνοντας όλες τις αποφασεις.

Σύμφωνα με τον Γάλλο αρχιδιαιτητή ορθά επενέβει το VAR για να δοθούν τα δυο πέναλτι στο ΑΕΛ Novibet - Παναθηναϊκός αλλά και αυτό του Διούδη στο ντέρμπι του ΠΑΟΚ με τον Άρη. Από εκεί και πέρα ο επικεφαλής της ΚΕΔ αναφέρθηκε στο ακυρωθέν γκολ του Γιόβιτς κόντρα στον Ατρόμητο και υποστήριξε πως δεν έπρεπε να μετρήσει από τη στιγμή που ο Ζοάο Μάριο έκανε επαφή με το χέρι.

Αξιοσημείωτο πως ο Λανουά δεν αναφέρθηκε στις φάσεις που διαμαρτύρεται ο Άρης για αποβολή του Ιβανούσετς σε μαρκάρισμα στον Ρόουζ και για πέναλτι του Κεντζιόρα στον Ράτσιτς.

Η ανάλυση του Στεφάν Λανουά

Για το πέναλτι στον Ζαρουρί: «Ο επιθετικός του Παναθηναϊκού ελέγχει την μπάλα με το δεξί του πόδι και ο αμυνόμενος κάνει καθαρό φάουλ ανατρέποντας τον αντίπαλό του με το αριστερό πόδι. Επομένως, σε αυτή την περίπτωση, αν ο διαιτητής δεν καταλογίσει το πέναλτι, περιμένουμε παρέμβαση του VAR για να διορθωθεί η προηγούμενη απόφαση».

Για το πέναλτι του Μλαντένοβιτς στον Πασά: «Κατά τη διάρκειας σέντρας ο αμυντικός του Παναθηναϊκού κάνει φάουλ κρατώντας τον αντίπαλό του με κραυγαλέο τρόπο και για πολλή ώρα. Κρατώντας τον αντίπαλό του σε τέτοια θέση, ο παίκτης διακινδυνεύει τον καταλογισμό πέναλτι. Όταν ο διαιτητής δεν δει το περιστατικό, περιμένουμε την παρέμβαση του VAR, ώστε να καταλογιστεί το πέναλτι».

Για το ακυρωθέν γκολ του Γιόβιτς στο ΑΕΚ – Ατρόμητος: «Κατά τη διάρκεια σέντρας ο επιθετικός της ΑΕΚ υποπίπτει σε παράβαση βρίσκοντας την μπάλα με το αριστερό του χέρι, πριν πετύχει τέρμα ο συμπαίκτης του. Σε τέτοια περίπτωση το τέρμα πρέπει να ακυρωθεί».

Για το πέναλτι του Διούδη στον Τάισον: «Σε αυτή την περίπτωση ο τερματοφύλακας του Άρη διεκδικεί την μπάλα, αλλά δεν την ακουμπάει ποτέ, ενώ με το αριστερό του πόδι διαπράττει παράβαση ανατρέποντας τον αντίπαλό του. Από τη στιγμή που ο διαιτητής έχασε τη φάση, περιμένουμε παρέμβαση του VAR για τον καταλογισμό του πέναλτι».