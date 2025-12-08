Μπόλικο εκνευρισμό προκάλεσε στους ιθύνοντες της ΑΕΚ η απόφαση του Ζαμπαλά να ακυρώσει ένα γκολ του Γιόβιτς όσο το σκορ 1-0, αλλά λίγοι κατάλαβαν το γιατί.

Συνέχεια στο νικηφόρο της σερί έδωσε η ΑΕΚ, επικρατώντας του Ατρόμητου με 4-1 στο πλαίσιο της 13ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League, αλλά όπως συνηθίζεται σε οποιοδήποτε ματς του πρωταθλήματος, έτσι και σε αυτό υπήρξε συζήτηση για τη διαιτησία.

Ο λόγος είχε να κάνει κυρίως με τη φάση του 49', στην οποία η ΑΕΚ βρήκε δίχτυα με την προβολή του Γιόβιτς μέσα από τη μικρή περιοχή, έπειτα από την προσπάθεια του Ζοάο Μάριο στον αέρα, αλλά αν και αρχικά ο διαιτητής Ζαμπαλάς έδειξε σέντρα, στη συνέχεια, κατόπιν μάλλον δεύτερης σκέψης (αφού ο πρώτος βοηθός, Γιώργος Στεφανής, επίσης κινείται προς τη σέντρα), το τέρμα δεν μέτρησε ποτέ.

Η αίσθηση που αφέθηκε σε κόσμο στο γήπεδο, αλλά και σε τηλεθεατές είναι ότι η παράβαση η οποία δόθηκε στη συγκεκριμένη φάση ήταν φάουλ του Πορτογάλου μεσοεπιθετικού για τον τρόπο με τον οποίο διεκδίκησε την μπάλα με τον αμυντικό του Ατρόμητου, Κίνι.

Ωστόσο, κάτι τέτοιο δεν φαίνεται να ισχύει...

Γιατί ακυρώθηκε τελικά το γκολ σύμφωνα με τον Ζαμπαλά

Στις ερωτήσεις που δέχθηκε και μετά τη λήξη του αγώνα ο διαιτητής Ζαμπαλάς, για τον λόγο για τον οποίο δεν κατακύρωσε το τέρμα, τόνισε ότι υπάρχει χέρι του Ζοάο Μάριο σε αυτή την εναέρια μονομαχία και όχι φάουλ, και από εκεί η μπάλα πηγαίνει στον Λούκα Γιόβιτς και έπειτα στα δίχτυα της εστίας που υπερασπιζόταν ο Λευτέρης Χουτεσιώτης.

Μένει να φανεί πως θα σχολιάσει τη συγκεκριμένη περίπτωση ο αρχιδιαιτητής, Στεφάν Λανουά, στην καθιερωμένη εβδομαδιαία κριτική του, πιθανότατα την Τρίτη, αφού η αγωνιστική ολοκληρώνεται σήμερα (8/12) με την αναμέτρηση του Πανσερραϊκού κόντρα στον Παναιτωλικό.

Δείτε τη φάση: