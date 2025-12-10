Σάμσουνσπορ - AEK: Όλα όσα θα δείτε στη Σαμψούντα σε δύο μέρες
Μια πόλη σταυροδρόμι πολιτισμών θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν οι φίλαθλοι της ΑΕΚ με αφορμή τον αγώνα με τη Σάμσουνσπορ στις 11 Δεκεμβρίου.
Η Σαμψούντα είναι μια πόλη που συνδυάζει τη βαθιά ελληνική ιστορία με το σύγχρονο πρόσωπο μιας ζωντανής μητρόπολης της Μαύρης Θάλασσας. Η πόλη ιδρύθηκε από τους κατοίκους της Μιλήτου στα μέσα του 8ου αιώνα π.Χ. και αρχικά ονομαζόταν Αμισός. Το σημερινό όνομά της προέρχεται από τη μεσαιωνική έκφραση είς Αμισόν που σταδιακά έγινε Σαμσούν και Σαμψούντα.
