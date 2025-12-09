Η βαθμολογική συγκομιδή του Άρη στο τέλος του πρώτου γύρου του Πρωταθλήματος είναι η χαμηλότερη για την τελευταία οκταετία!

Ο Άρης ολοκλήρωσε έναν απόλυτα προβληματικό πρώτο γύρο για τη Stoiximan Superleague. Πλούσιο σε τραυματισμούς με συνέπεια το ελλιπές ρόστερ, με μέτρια έως κακή απόδοση στα περισσότερα από τα 13 παιχνίδια με συνέπεια και την απολύτως περιορισμένη βαθμολογική συγκομιδή. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι με αφετηρία τη σεζόν 2018-19 και την επιστροφή του στη Superleague, είναι η πρώτη φορά που οι «κίτρινοι» απέχουν 18 βαθμούς από την κορυφή, από τις ελάχιστες που δεν βρίσκονται στην πρώτη πεντάδα και η μοναδική που βρίσκονται -6 βαθμούς από αυτή.

Οι 16 βαθμοί που συγκέντρωσαν αποτελούν αρνητικό ρεκόρ σ’ αυτή την οκταετία καθώς είναι λιγότεροι και από τους 18 που είχαν «μαζέψει» στον πρώτο γύρο της σεζόν 2019-20. Την περίοδο 2018-19 (σ. σ. καθώς στο Πρωτάθλημα είχαν συμμετέχει 30 ομάδες και ο πρώτος γύρος περιλάμβανε 15 αγώνες), στα πρώτα 13 παιχνίδια οι «κίτρινοι» είχαν 22 βαθμούς. Η κορυφαία τους επίδοση ήταν την περίοδο 2020-21 όπου στο τέλος του πρώτου γύρου (των 13 αγώνων) είχαν 29 βαθμούς και απείχαν μόλις έναν από τον πρωτοπόρο Ολυμπιακό. Την αμέσως επόμενη (2021-22) ήταν μόλις τέσσερις βαθμούς πίσω από τον (τότε) δεύτερο Παναθηναϊκό ο οποίος είχε συγκεντρώσει 27 βαθμούς.

Την περίπτωση 2022-23 ο Παναθηναϊκός είχε αποσπαστεί απ’ όλες τις ομάδες με 37 βαθμούς και ο Άρης ήταν μεν στους 21 αλλά σε απόσταση τεσσάρων βαθμών από την 3η θέση. Πέρυσι, η απόσταση από την κορυφή ήταν στους έξι βαθμούς καθώς ο Ολυμπιακός είχε 27 και ο Άρης 21. Φέτος, οι 16 βαθμοί αποτελούν αρνητικό ρεκόρ, όπως και το -6 από την πεντάδα παράλληλα του -18 από την κορυφή.