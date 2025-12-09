Η επιβεβαίωση της θλάσης του Γιώργου Γιακουμάκη αλλάζει τους σχεδιασμούς του ΠΑΟΚ και αυξάνει την πίεση στις επιλογές του Λουτσέσκου.

Ο χειμώνας στην Τούμπα έρχεται... βαρύς. Και ο ΠΑΟΚ πρέπει να βρει τρόπο να... ζεστάνει ξανά την επίθεσή του.

Ο Γιώργος Γιακουμάκης, που παρεμπιπτόντως γιορτάζει σήμερα, Τρίτη (9/12), τα 31α γενέθλιά του, πληροφορήθηκε, αν και έδειχνε από την περασμένη Κυριακή (7/12) να το γνωρίζει, τα μαντάτα. Ο Έλληνας επιθετικός του ΠΑΟΚ υποβλήθηκε στις απαραίτητες εξετάσεις μετά τον τραυματισμό που αποκόμισε στο ντέρμπι με τον Άρη και τα αποτελέσματα ήταν όσο πιο δυσάρεστα γινόταν: θλάση στον αριστερό τετρακέφαλο.

Ο τραυματισμός ήρθε στο χειρότερο δυνατό χρονικό σημείο. Τη στιγμή που ο Γιακουμάκης είχε αρχίσει να βρίσκει ρυθμό, να σκοράρει σταθερά, να δείχνει επιτέλους τον killer που περίμενε ο ΠΑΟΚ. Εννέα γκολ σε 20 ματς, 1.222 λεπτά συμμετοχής, συνεχής επαφή με τα δίχτυα και αίσθηση πως το καλύτερο ήταν μπροστά.

Το πιθανότερο σενάριο θέλει τον διεθνή φορ να χάνει όλα τα κρίσιμα παιχνίδια που ακολουθούν: Λουντογκόρετς (11/12), Ατρόμητο (14/12), Μαρκό (17/12) και Παναθηναϊκό (21/12). Με τον κίνδυνο να λείψει ακόμη περισσότερο, μέσα στο Νέο Έτος, κάτι που θα φανεί στις επόμενες επαναληπτικές εκτιμήσεις.

Κι έτσι, το μεγάλο ερώτημα σκάει μπροστά στον Λουτσέσκου: Ποιος θα σηκώσει τώρα το βάρος της φανέλας του σέντερ φορ;

Ο Φεντόρ Τσάλοφ, παρών αλλά ταυτόχρονα… απών εδώ και καιρό, έχει υποχωρήσει δραματικά στις επιλογές του Ρουμάνου τεχνικού. Η απογοητευτική παρουσία του στο ματς με την Μπραν — μπήκε στο 84’, πρόλαβε να εκνευρίσει τους πάντες και ουσιαστικά «τελείωσε» από την Τούμπα εκείνο το βράδυ — τον άφησε σε θέση που δύσκολα ανατρέπεται. Κι όμως, όσο σκληρό κι αν ακούγεται, ο ΠΑΟΚ τον χρειάζεται.

Η άλλη λύση; Ο 18χρονος Ανέστης Μύθου. Ταλέντο, θράσος, ενέργεια. Αλλά και το ασήκωτο βάρος του να οδηγήσει, ως βασικός, την επίθεση ενός ΠΑΟΚ που παίζει την ευρωπαϊκή και εγχώρια συνέχεια της σεζόν μέσα σε τρεις βδομάδες.

Και φυσικά, μέσα σε όλα αυτά, μεγαλώνει η πίεση για τη μεταγραφή του Ιανουαρίου. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει περιθώριο λάθους. Η επιλογή του νέου σέντερ φορ δεν είναι απλώς μια ενίσχυση· είναι θέμα επιβίωσης.

Το ματς της Πέμπτης στη Βουλγαρία απέναντι στη Λουντογκόρετς θα είναι κάτι παραπάνω από κρίσιμο. Θα είναι διδακτικό για το τι μπορεί να ακολουθήσει.