Δείτε την ώρα και το κανάλι μετάδοσης της σημαντικής εκτός έδρας αναμέτρησης του ΠΑΟΚ με την Λουντογκόρετς για την 6η αγωνιστική του Europa League.

Πέμπτη σήμερα (11/12) και η αγωνιστική δράση στο ποδόσφαιρο συνεχίζεται με αμείωτους ρυθμούς, με πολλές αναμετρήσεις σε Europa League και Conference League.

Για την 6η αγωνιστική της League Phase του Europa League λοιπόν, ο ΠΑΟΚ θα ταξιδέψει μέχρι την Βουλγαρία, εκεί όπου και θα αντιμετωπίσει την πρωταθλήτρια της χώρας, Λουντογκόρετς, με τις δύο ομάδες να αγωνίζονται με μοναδικό σκοπό την νίκη και τους πολύτιμους τρεις βαθμούς που θα τους εξασφαλίσουν την πρόκριση στην 24άδα της διοργάνωσης, καθώς αυτή τη την στιγμή οι γηπεδούχοι βρίσκονται στην 25η θέση με 6 βαθμούς, ενώ ο δικέφαλος του βορρά στην 17η με 8, έχοντας παράλληλα και βλέψεις και για 8άδα.

Η αποστολή για τον ΠΑΟΚ δεν θα είναι καθόλου εύκολη με τον Ραζβάν Λουτσέσκου να μην έχει στην διάθεση του τους Γιακουμάκη, Πέλκα και Σάστρε, οι οποίοι ταλαιπωρούνται αμφότεροι από τραυματισμούς.

Η αναμέτρηση θα ξεκινήσει στις 19:45 με ζωντανή τηλεοπτική κάλυψη από Cosmote Sport 3.

Η μετάδοση της ημέρας